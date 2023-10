To stanowisko przypadnie Trzeciej Drodze? "Jest w puli naszego zainteresowania"

Wybory parlamentarne 2023 zakończyły się formalnym zwycięstwem rządzącego od 8 lat PiS. Rozkład mandatów sprawia jednak, że przewagę w Sejmie oraz większą szansę na utworzenie nowego rządu ma dotychczasowa opozycja - Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Trzecia Droga (PSL + Polska 2050).

Wybory 2023. Kiedy opozycja stworzy rząd?

Nic dziwnego, że ruszyły już spekulacje odnośnie podziału stanowisk w nowym rządzie. Szymon Hołownia powiedział w środę, że- choć w najbliższych tygodniach będą się pojawiały nieoficjalne informacje i przecieki - to ufać można przede wszystkim temu, co mówią czterej liderzy ugrupowań demokratycznych, które weszły do Sejmu.

- Z całą pewnością nie pozabijamy się o resorty, jesteśmy w stanie to poukładać, co więcej - zrobimy to szybko, najszybciej jak się da, bo chcemy też móc powiedzieć Andrzejowi Dudzie: "panie prezydencie, my jesteśmy gotowi, a co z panem?" - zaznaczył. Podkreślił, że rozmowy te zostały już rozpoczęte i będą się odbywały w ciągu najbliższych dni.

- Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu wyłoni się już jakiś ramowy obraz tego, co chcielibyśmy poukładać. Przyjdzie też czas na umowę koalicyjną, którą też chcielibyśmy mieć szybko. Liczyłbym to w małych tygodniach, a nie w dużych miesiącach - poinformował lider Polski 2050.

Marszałkiem Sejmu ktoś z Trzeciej Drogi? Hołownia komentuje

Spytano go też opcję, że trzy kluczowe stanowiska: premier, marszałek Sejmu i Senatu "bierze dla siebie" największe ugrupowanie po stronie zwycięskiej opozycji. Hołownia stwierdził, że nie wydaje mu się to prawdopodobne oraz że spodziewa się, że wśród tych stanowisk wiążących się z największą odpowiedzialnością "będzie jednak koalicyjna współpraca". Odniósł się także do pogłosek ws. stanowiska marszałka Sejmu dla Trzeciej Drogi.

Stanowisko to jest, tak jak parę resortów, na których nam zależy, w puli zainteresowania Trzeciej Drogi, którą zgłosiliśmy naszym partnerom. Natomiast oni też oczywiście zgłosili swoje pomysły w tej sprawie, będziemy o tym rozmawiać - Szymon Hołownia

- Na pewno, i tu państwa zapewniam, unikniemy gorszącej, publicznej walki o stołki i dogadamy się. Ja nie będę umierał za marszałka Sejmu dla Trzeciej Drogi, ani za wicepremiera dla PSL-u, ani za marszałka Senatu dla Platformy - dodał Hołownia. Zapewnił, że posłowie Trzeciej Drogi są w Sejmie po to, by "zrobić robotę i zbudować team, który będzie czymś więcej niż tylko porozumieniem partii politycznych".

PAP/Wiktoria Nicałek, Daria Kania