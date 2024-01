"To sytuacja, która zagraża życiu jednemu z naszych kolegów". Kaczyński wzywa Bodnara

Jarosław Kaczyński ocenił, że Prokurator Generalny Adam Bodnar "powinien natychmiast przystąpić do działań ws. ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika", a konkretnie umożliwić im przerwę w odbywaniu kary. - Wtedy nawet wolniejszy tryb ułaskawienia ( procedura ułaskawieniowa – red.) wybrany przez prezydenta mógłby przebiegać bardzo szybko – dodał.

Kaczyński mówił na konferencji organizowanej przez PiS, że „mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją niebezpieczną”. - Dwaj nasi koledzy, którzy zostali bezprawnie skazani i umieszczeni, w wyjątkowo drastycznych okolicznościach, w dwóch więzieniach prowadzą strajk głodowy. To jest sytuacja, która zagraża życiu jednemu z nich. W związku z tym musimy podjąć dodatkowe działania, zorganizować odpowiedni nacisk - powiedział Kaczyński.

Kaczyński wzywa Bodnara do zwolnienia z więzienia Kamińskiego i Wąsika

Prezes PiS oceniał, że "prokurator generalny Adam Bodnar nie podejmuje działań" w sprawie Wąsika i Kamińskiego. - Można by podjąć także innego rodzaju działania, które by zakończyły tę sprawę bardzo szybko, ale one też nie są podejmowane. W związku z tym to wszystko może skończyć się tragicznie – powiedział. Kaczyński nie uznaje prawomocnego wyroku z grudnia 2023 roku oraz postanowienia marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że "wyrazem solidarności był również fakt uczestniczenia w Proteście Wolnych Polaków". - Mamy do czynienia z zemstą na tych, którzy z korupcją walczyli. Korupcją, która sięgała też najwyższych szczebli władzy. I to tak się nie podoba tym, którzy 13 grudnia utworzyli rząd. Oni chcą mieć przyzwolenie do nadużyć, w związku z tym mszczą się na policjantach, którzy z korupcją walczyli - dodał.

We wtorek 9 stycznia policja zatrzymała Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim. Obaj zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania w związku z tzw. aferą gruntową.

