"To zemsta, wraca PRL". Poseł PiS grzmi po decyzjach Sejmu

Sejm podjął we wtorek 21 listopada uchwałę w sprawie wyboru członków do stałych komisji w nowej kadencji. Tego samego dnia część komisji wybrała już swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących. Atmosfera w Sejmie była napięta, marszałek Szymon Hołownia zdecydował nawet o wyłączeniu mikrofonu posłowi PiS Markowi Suskiemu.

Suski, wyznaczony w PiS do rozmów ws. przydziału posłów do komisji, powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że największy klub w Sejmie otrzymał propozycje przewodnictwa w pięciu komisjach sejmowych. Są to "trzy małe komisje i dwie średnie".

Poseł PiS: To zemsta, wraca PRL

- Trzy małe to są Komisja ds. Petycji, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Polityki Senioralnej, a średnie to jest Komisja Ustawodawcza i ds. Energii. Z parytetu wypadało nam przewodnictwo w dwunastu komisjach, natomiast opozycja się powoływała na to, że oni mieli mniej w poprzedniej kadencji - przyznał Suski.

Jak dodał poseł PiS, partnerów nie przekonały uwagi, że w ubiegłej kadencji cała opozycja miała 10 przewodniczących. Stwierdził, że zadziałała zasada: "nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?".

Suski nie stronił od gorzkich słów pod adresem opozycji. - Jakościowo to jest też żenujące. Powinniśmy mieć co najmniej 4 komisje duże, 4 średnie i 4 małe, a mamy tylko 3 małe i 2 średnie, więc jest to ograbienie i polityczne złodziejstwo - stwierdził. - Mieli znacznie lepiej, niż teraz nas traktują, a to pokazuje brak klasy - podkreślił poseł PiS. Zapytany o to, jak odbiera te przydziały komisji dla PiS, odpowiedział: "Zemsta, budowanie dyktatury, wraca PRL".

Zgodnie z Regulaminem Sejmu komisje sejmowe są organami powołanymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu, wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu. Komisje sejmowe są organami kontroli sejmowej w zakresie określonym konstytucją i ustawami.

Źródło: Radio ZET/PAP - Grzegorz Bruszewski