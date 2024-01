Tomasz Kaczmarek w wywiadzie dla TVN24 stwierdził, że byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik „zorganizowali wyjazd do Wiednia dla ówczesnych funkcjonariuszy CBA w celu spędzenia czasu towarzysko w domu publicznym w Wiedniu". Były poseł PiS opowiedział o tych wydarzeniach tuż po emisji reportażu "Spowiedź agenta Tomka", gdy został zapytany o to, na co były przeznaczane pieniądze CBA.

- Przy nieudanych akcjach zostały wyrzucone w błoto. Fundusz operacyjny, z którego korzystało CBA również był wykorzystany w sposób przestępczy (…) Na polecenie Kamińskiego i Wąsika, pojechałem do Wiednia samochodem służbowym wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, panem Grzegorzem P. i Krzysztofem B., którzy również są skazani w aferze gruntowej. Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu. Pobyt w Wiedniu płacony był z pieniędzy polskich podatników. Wyjazd ten nie był ukierunkowany na zwalczanie przestępczości – stwierdził Kaczmarek, cytowany przez TVN24.

Roman Giertych, poseł PO i koordynator prac Zespołu ds. rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości po wywiadzie z Kaczmarkiem zapowiedział, że "w związku z ujawnieniem przez byłego agenta CBA informacji o sprzeniewierzeniu publicznych pieniędzy przez kierownictwo tej służby w przyszłym tygodniu zespół złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury".

Tomasz Kaczmarek: wiek, rodzina

Kaczmarek ma 48 lat. Jego żoną jest Katarzyna Kaczmarek. Poniżej udostępniamy wywiad z partnerką znanego agenta, przeprowadzony tuż po jego aresztowaniu w 2010 roku.

Tomasz Kaczmarek: agent Tomek

Kaczmarek przed pracą w służbach był sportowcem - startował w mistrzostwach Polski juniorów w pływaniu, w których zdobył cztery srebrne medale. Służbę w policji rozpoczął w 1995 roku, w wieku 19 lat. Zajmował się rozpracowywaniem szajk, które kradły samochody, a także napisał o nich pracę magisterską, kończącą jego studia na socjologii. W 2002 rozpoczął służbę w Centralnym Biurze Śledczym i uzyskał uprawnienia działania pod przykryciem (jako agent).

Wcześniej, w 1998 roku, 22-letni wówczas Kaczmarek doprowadził do wypadku drogowego, w którym zginęła 27-letnia kobieta. Kierując służbowym pojazdem po godzinach pracy, przekroczył dozwoloną prędkość, a jego samochód zderzył się z innym pojazdem. Sąd skazał Tomasza Kaczmarka na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na dwuletni okres próby. Na korzyść Kaczmarka działał fakt, iż kierowca drugiego pojazdu również przyczynił się do spowodowania wypadku poprzez wjechanie na skrzyżowanie przy czerwonym świetle.

Tomasz Kaczmarek: praca w CBA

W CBA, które powstało w lipcu 2006 roku, Kaczmarek pracował niemal od samego początku jego istnienia. Prowadził w biurze operacje pod przykrywkami – jego aliasem był Tomasz Małecki lub Tomasz Piotrowski.

Najbardziej znanymi sprawami, w których występował pod przykrywką, było rozpracowywanie ówczesnej posłanki Platformy Obywatelskiej, Beaty Sawickiej, w sprawie rzekomej próby tzw. ustawienia przetargu publicznego i następnie przyjęcia korzyści majątkowej. Sawicka została zatrzymana 1 października 2007, zaś 16 października 2007 (na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi) na konferencji zorganizowanej przez szefa CBA Mariusza Kamińskiego przedstawiono część materiałów operacyjnych.

Posłanka twierdziła, że została celowo uwikłana w sytuację korupcyjną przez niestandardowo działającego funkcjonariusza, który miał ją uwodzić i manipulować za pomocą czułych SMS-ów, upominków. Postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy, w tym Kaczmarka, nie wykazało, iż przekroczyli oni prawo. Sawicka za to została skazana na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, ale sąd apelacyjny w Warszawie w kwietniu 2013 zmienił wyrok i prawomocnie uniewinnił ją.

Tomasz Kaczmarek: sprawa Weroniki Marczuk i willi w Kazimierzu Dolnym

Jako Tomasz Małecki zajmował się tzw. sprawą Weroniki Marczuk, aktorki i prawniczki, która została zatrzymana 23 września 2009 w związku z rzekomym przyjęciem łapówki i planowanym przyjęciem kolejnej w zamian za pomoc w ustawieniu planowanej prywatyzacji jednego z wydawnictw. Przeprowadzone później śledztwo nie wykazało przestępstwa.

Również pod nazwiskiem Tomasz Małecki prowadził sprawę w Kazimierzu Dolnym, w trakcie której dokonano zakupu na rzecz CBA domu w tej miejscowości. Według doniesień mediów powołujących się m.in. na ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumę, sprawa ta była skierowana przeciwko Jolancie Kwaśniewskiej, żonie byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, do których rzekomo miała należeć ta nieruchomość zakupiona na inną osob.

Przez lata, Kaczmarek w opinii szefów CBA był uważany za jednego z najskuteczniejszych i najlepszych agentów biura. W ramach pracy pod przykrywką wykorzystywał on drogie gadżety, stroje czy samochody.

Tomasz Kaczmarek: PiS, wejście do Sejmu i zrzeczenie się mandatu

Kamiński odszedł ze służby niecały rok po tym, jak Mariusz Kamiński przestał być szefem CB. Były ‘agent Tomek’ założył firmę wywiadowczą, udzielał się w mediach, napisał książkę „Agent Tomek: Spowiedź”, a także był jednym z bohaterów książki „Przykrywkowcy. Agent Tomasz i inni” autorstwa dziennikarzy śledczych Sylwestra Latkowskiego i Piotra Pytlakowskiego.

W 2011 roku został posłem z list PiS. Nie wstąpił do partii, a w 2013 roku został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego PiS, do czego doszło po ujawnieniu nagrań rozmowy, w której miał grozić pobiciem krzesłem mężowi swojej partnerki. W styczniu 2014 zrezygnował z członkostwa w klubie, zostając posłem niezrzeszonym, a w lutym 2015 ogłosił zrzeczenie się mandatu posła (który wygasł 6 marca).

19 lutego 2020 został zatrzymany na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Białymstoku celem przedstawienia mu zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenia ok. 10 mln zł, oszustw związanych z przyznaniem dotacji na kwotę ok. 39 mln zł oraz tzw. prania pieniędzy w kwocie 2 mln zł.

Źródło: Radio ZET/PAP/PiS - strona oficjalna/CBA - strona oficjalna/Gość Radia ZET/TVN24/PAB