Tomasz Lenz wywołał poruszenie swoją wypowiedzią z lipca 2022 roku. Wówczas na antenie TVP Info zasugerował, że 13. i 14. emerytura powinny zostać zawieszone na czas inflacji. Argumentował, że inflację "nakręcają" emeryci, którzy mają do dyspozycji większą ilość gotówki. - Zastanówmy się, czy okresowo nie ograniczyć wypływu pieniądza na rynek. Czyli może zawiesić "czternastkę" i "piętnastkę" i powiedzieć: "wypłacimy te pieniądze, ale z opóźnieniem, za kilkanaście miesięcy" - mówił poseł.

Poseł PO zdenerwował Tuska. Miał wypaść z parlamentu

Na słowa te jednoznacznie krytycznie zareagował Donald Tusk. - Gwarantuję, jeśli wygramy wybory, nie tylko utrzymane będą 500 plus, "trzynastka", "czternastka", ale będą też bezpieczne, bo inflacja nie będzie zżerała ich wartości z miesiąca na miesiąc - obiecywał szef PO.

Dodał, że "skoro poseł Lenz tego nie akceptuje albo nie rozumie, to nie będzie się już wypowiadał w mediach w imieniu Platformy i w przyszłej kadencji nie będzie reprezentował Platformy w Sejmie".

O tym, że Lenz miał "wypaść" z list do Sejmu, a postawienie Tuska jest "ostateczne", przekonywali też w ostatnich miesiącach inni wpływowi politycy Platformy, m.in. Borys Budka i Marcin Kierwiński. Sam zainteresowany także miał przekazywać mediom informacje o tym, że nie wystartuje w najbliższych wyborach do Sejmu. Ale przecież oprócz Sejmu w polskim parlamencie jest jeszcze jedna izba.

Tomasz Lenz wystartuje do Senatu. "Jest zbyt ważny"

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, Tomasz Lenz będzie kontynuować swoją polityczną karierę właśnie w Senacie. Miał otrzymać od KO zapewnienie, że wystartuje w okręgu nr. 11, obejmującym Toruń oraz powiaty toruński i chełmiński. Obecnie mandat z tego okręgu sprawuje Antoni Mężydło, który po zakończeniu kadencji planuje udać się na emeryturę. Partia szuka więc jego następcy i zdecydowała się, że będzie to "marnotrawny" poseł. On sam do ustaleń portalu jeszcze się nie ustosunkował.

- Tusk niepotrzebnie tak kategorycznie skreślał Lenza. Wtedy zareagował tak ostro, bo bał się reakcji na wpadkę z emeryturami. Ale minął już rok, a Tomek jest zbyt ważną postacią dla partii, żeby ot tak go odsunąć - tłumaczył anonimowo w rozmowie z WP jeden z polityków PO.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska