Poręba: Liczymy, że Kukiz dołączy do Zjednoczonej Prawicy. Jest pryncypialny

- Na tę chwilę to nie jest możliwe, żeby Paweł Kukiz nagle stał się członkiem PiS-u, ale uważam, że bardzo możliwe jest, że jego pomysły, jego droga i jego spojrzenie na Polskę, mogą przysłużyć się Zjednoczonej Prawicy. Chodzi np. o zniesienie immunitetów czy wybór komendantów policji przez ludzi na wzór amerykański - mówi europoseł PiS Tomasz Poręba w Radiu ZET.

Poręba: Tworzenie list wyborczych to jest często rzeźnia

- Chcąc wygrywać wybory, trzeba zbierać od prawa do lewa. Tworzenie list wyborczych to jest często rzeźnia. Tutaj grają różne interesy. Trochę obawiam się tworzenia list. Mam nadzieję, że nie wyjdziemy z tego poobijani. Jeżeli zbudujemy taki szeroki obóz Zjednoczonej Prawicy, to wierzę, że wygramy wybory - dodaje polityk, kierujący kampanią wyborczą PiS do parlamentu.

Tomasz Poręba pytany był również o aktualny konflikt pomiędzy sędziami w Trybunale Konstytucyjnym. - Druga strona również delegowała do Trybunału rasowych polityków, np. profesora Kieresa czy prof. Rzeplińskiego, czyli ludzi, którzy są w politycznym obiegu Platformy. Uważam, że TK powinien być miejscem, gdzie sprawnie rozstrzyga się wszystkie problemy konstytucyjne. Liczę, że aktualne konflikty zostaną tam rozwiązane - wskazuje polityk PiS.

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości wykluczył też możliwość odejścia Julii Przyłębskiej z funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego. - Nie ma najmniejszego powodu, żeby tak się stało. Julia Przyłębska jest bardzo dobrym prezesem TK.

RadioZET.pl