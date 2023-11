Transmisje z Sejmu biją rekordy popularności. Będzie nagroda od YouTube?

Wybory parlamentarne 2023 wzbudziły ogromne emocje w społeczeństwie. Dowodem może być chociażby frekwencja - do urn wybrało się niemal 73 proc. uprawnionych do głosowania. Od dnia wyborów minął już ponad miesiąc. W tym czasie posłowie i posłanki czterokrotnie zebrali się na sali sejmowej w nowym składzie. Pierwsze obrady Sejmu X kadencji - jak do tej pory - budzą ogromne zainteresowanie. Można przypuszczać, że powodem tego jest zachowanie parlamentarzystów, którzy, lekko mówiąc, ulegali emocjom.

Wystarczy w tym miejscu przypomnieć Zbigniewa Ziobrę, który grzmiał z mównicy: - Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu. Uwagę przykuł też Marek Suski, który wykrzykiwał swoje racje, mimo wyłączonego mikrofonu. Podobnych sytuacji było zdecydowanie więcej. "Popis" dali m.in. Przemysław Czarnek, Grzegorz Braun czy Maria Kurowska.

Obrady Sejmu biją rekordy popularności

Fakt, że podczas obrad Sejmu politycy dosłownie "szaleją" przekłada się na zainteresowanie posiedzeniami wysokiej izby. Dobrze obrazują to narzędzia analityczne, takie jak "Google Trends". Sprawdzając frazę "Sejm" widzimy, że zainteresowanie nią skokowo rośnie w dniach, w których odbywają się obrady.

Zainteresowanie Polaków obradami Sejmu widać też w serwisie YouTube, gdzie posiedzenia wysokiej izby biją rekordy oglądalności. Internauci żartują, że "czekają na nie bardziej, niż na nowy odcinek serialu na Netflixie". W przełomowym momencie - podczas trzeciego dnia obrad - posiedzenie Sejmu śledziło ponad 70 tys. ludzi. W efekcie materiał trafił na 1. miejsce na karcie "na czasie", gdzie pojawiają się najpopularniejsze nagrania. Dla porównania - filmy publikowane na kanale Sejm RP z połowy 2023 roku rzadko przekraczają próg 1000 wyświetleń. Rekordowe nagrania z trzeciego i czwartego dnia pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji uzyskały już kolejno 719 i 689 tys. odtworzeń.

Do Sejmu trafi srebrny przycisk YouTube?

Co ciekawe, oficjalny kanał "Sejm RP", na którym transmitowane są obrady, przekroczył już próg 100 tysięcy subskrypcji (obecnie jest ich 134 tys.). To z kolei oznacza, że mógłby on wystąpić do serwisu YouTube z prośbą o wydanie tzw. srebrnego przycisku, czyli nagrody przyznawanej twórcom za uzyskanie konkretnej liczby fanów.

O sprawę wyników na YouTube został zapytany marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Podczas czwartkowej konferencji na pytanie, czy przyjmie srebrny przycisk, odpowiedział: - Ja już raz byłem w programie, w którym był złoty przycisk, więc teraz przyjmować srebrny? No nie wiem, zobaczymy.

- Ja pogadam z CIS-em (Centrum Informacyjne Sejmu - red.), bo jakoś nie czuję się kompetentny, żeby pisać o ten srebrny przycisk. Dla mnie złotym i diamentowym przyciskiem jest to, że jest ponad 100 tys. subskrybentów. Demokracja wreszcie schodzi pod strzechy. Wchodzi do naszych komputerów i smartfonów, tak powinno być. Miejsce, w którym jesteśmy, to nie jest muzeum demokracji. To jest miejsce, w którym demokracja ma być żywa, pokazywać się ludziom - powiedział.

Hołownia o zainteresowaniu obradami Sejmu: Bardzo się cieszę

Szymon Hołownia dodał, że "bardzo się cieszy z tego co się dzieje" i podziękował nowym subskrybentom na kanale. - To znaczy, że dzieje się to, co powinno się dziać. Ludzie interesują się tym, co zrobili 15 października. Chcą nas z tego rozliczać, chcą na to patrzeć - mówił.

Nie zabrakło też iście showmańskiej zapowiedzi dotyczącej kontynuacji pierwszego posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu. - Zaopatrzcie się solidnie w popcorn na najbliższy wtorek i środę, bo ja przypuszczam, że będzie się działo. Będzie dużo emocji, ale na koniec, również dużo dobra - powiedział.

