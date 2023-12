Trudne relacje Dudy z nowym ministrem? "Tu chemii nie będzie"

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę po godz. 9 nowy rząd Donalda Tuska. Uroczystość trwała nieco ponad godzinę. Premier oraz ministrowie składali po kolei ślubowanie i podpisywali dokument z rotą przysięgi.

Rząd Tuska zaprzysiężony. Kosiniak-Kamysz "faworytem" Dudy

Wszyscy zastanawiają się teraz, jak będzie wyglądała współpraca między wywodzącym się z PiS prezydentem a rządem złożonym z przedstawicieli dotychczasowej opozycji demokratycznej - KO, Lewicy, PSL i Polski 2050.

Zdaniem informatorów Wirtualnej Polski są tacy ministrowie, z którymi Duda może się dobrze dogadywać. Jednym z nich jest Władysław Kosiniak-Kamysz, który objął właśnie stanowisko wicepremiera oraz ministra obrony narodowej. - Prezydent ma od dawna dobre relacje z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Znają się, darzą sympatią, kończyli to samo liceum w Krakowie. Prezydent nie ukrywał, że widziałby lidera ludowców w fotelu premiera - powiedziała osoba znająca dobrze realia procesu przekazania władzy.

Podobnie pozytywną opinię Duda ma na temat innego polityka ludowców - Czesława Siekierskiego, któremu przypadła teka ministra rolnictwa i rozwoju wsi. - Prezydent ceni go jako fachowca, przygotowanego do pełnienia trudnej roli szefa resortu rolnictwa. A jest to obszar, na którym prezydentowi bardzo zależy - zaznaczył doradca Dudy.

Tarcia z Sikorskim? "Tu chemii nie będzie"

Z niektórymi członkami rządu współpraca może jednak nie należeć do najłatwiejszych. Wśród nich najczęściej wymieniany jest Radosław Sikorski. Rozmówca WP jest bowiem zdania, że skoro jest "marchewka w osobie Kosiniaka-Kamysza, to musi być też kij". Nowy minister spraw zagranicznym należy do "jastrzębi" nowej władzy, wielokrotnie wypowiadał się o PiS ostro i krytycznie.

Widziałbym w tej roli szefa MSZ. Tu chemii nie będzie. Delikatnie rzecz ujmując, Sikorski nie jest ulubieńcem prezydenta - informator WP

Rozmówcy Wirtualnej Polski podkreślili, że osią sporu między nowym rządem a prezydentem będzie też kwestia wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza reform, które przeprowadziło PiS, a które - przynajmniej w dużej mierze - nowa koalicja chciałaby zatrzymać i odwrócić. Chodzi przede wszystkim o KRS, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i prokuraturę.

- Donald Tusk to wie. To dlatego wysłał do resortu sprawiedliwości Adama Bodnara, a nie np. Borysa Budkę. O Bodnarze Tusk zawsze może powiedzieć, że nie jest członkiem Platformy, ale bezpartyjnym ekspertem z rynku - podsumował współpracownik Andrzeja Dudy.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska