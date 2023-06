Mateusz Morawiecki wygłosił w czwartek oświadczenia dla mediów. - Trwa atak na Europę, granice Europy nie są bezpieczne. Bezpieczeństwo mieszkańców naszego kontynentu jest zagrożone - powiedział. Jak mówił, rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, czym jest wojna hybrydowa i podkreślił, że Białoruś wpisuje się w rosyjski plan ataku na Europę.

- Używają do tego celu różnych metod, również metod hybrydowych, zorganizowanych grup nielegalnych imigrantów. Rosyjskie i białoruskie ataki przypominają, że granice między państwami nie stanowią jedynie umownych linii nakreślonych na mapie - dodał premier. Jego zdaniem Polska pokazała, że można skutecznie bronić granic przed silną presją migracyjną.

Ocenił, że granice zaznaczają rzeczywistą różnicę między Europą jako kontynentem wolności i bezpieczeństwa, a obszarami, w których nierzadko panuje chaos, anarchia, a niekiedy tyrania. - Tego chaosu, tej anarchii nie chcemy w Polsce i nie chcemy w Europie - oświadczył.

Ogłosił też, że posiedzeniu Rady Europejskiej zaproponuje "plan bezpiecznych granic". - "Nie" dla przymusowej relokacji imigrantów, "nie" dla naruszania prawa weta przez poszczególne państwa i "nie" dla pogwałcenia zasady wolności - stwierdził. Zapowiedział weto wobec mechanizmu przymusowej relokacji, który już wcześniej ogłosiła Komisja Europejska.

Szef rządu przekonywał też, że "otwieranie granic, brak ich skutecznej ochrony, narażanie Europejczyków na niebezpieczeństwo, to strategiczny błąd, błąd, który zagraża przetrwaniu Unii Europejskiej". W jego opinii w UE trwa próba wprowadzenia przymusowej relokacji "tylnymi drzwiami, wbrew traktatom, pod groźbą kar finansowych".

Otwieranie granic Europy to otwieranie czarnego rynku, na którym bogacą się przemytnicy, to zwiększone ryzyko terroryzmu w całej Europie, to konkretne zagrożenia opisane w najnowszym raporcie Fronteksu

Mateusz Morawiecki