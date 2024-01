Trwa audyt w MON. Wiceminister: Rekordziści zarabiali 600 tys. rocznie

Wiceszef MON Cezary Tomczyk przekazał, że w jego resorcie rozpoczął się audyt, który ma zweryfikować szereg finansowych decyzji poprzedniego kierownictwa z PiS. Polityk KO podał już nawet kilka konkretnych ustaleń.

"Audyt w MON ruszył. Sowite pensje, rady nadzorcze, premie do 100 tys. zł rocznie plus dodatki po 3-5 tys./mies. Rekordziści zarabiali 600 tys. rocznie" - napisał Tomczyk. Odniósł się tym wpisem do czwartkowego tweeta byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka.

"Jak do tej pory Wasz »audyt« polega na chwaleniu się kontraktami, które przygotowałem i odbiorami sprzętu, który zamówiłem. Przy okazji możecie sprawdzić także lata 2007-2015. Może w końcu doliczycie się, ile jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego zostało zlikwidowanych za Waszych czasów. My przestaliśmy liczyć przy 620" - napisał Błaszczak.

W połowie grudnia 2023 roku wicepremier i szef resortu Władysław Kosiniak–Kamysz podpisał decyzję, parafowaną przez wiceministra Cezarego Tomczyka, o uchyleniu decyzji powołującej podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154 z 10 kwietnia 2010 r.

"Podkomisja ulega likwidacji, a jej członkowie do najbliższego poniedziałku, 18 grudnia zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji" - podano w komunikacie MON. Poinformowano też, że od piątku członkom podkomisji zostają cofnięte wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami podkomisji. "W najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji" - zapowiedziano.

Źródło: Radio ZET/ PAP