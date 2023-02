"Bzdura", "straszyli, że będę uczył masturbacji". Trzaskowski reaguje na słowa polityków PiS i SP

W rozmowie opublikowanej przez Wirtualną Polskę Rafał Trzaskowski odniósł się do reakcji polityków PiS i Solidarnej Polski na raport C40 Cities - stowarzyszenia burmistrzów blisko 100 miast, w tym Warszawy, zawiązanego, by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu.

PiS i SP pytają, czy Trzaskowski chce "ograniczać racje żywnościowe"?

Wśród rekomendacji w raporcie znalazło się ograniczenie spożycia mięsa, nabiału, zakupu ubrań, aut czy podróży lotniczych. Raport C40 Cities został opisany we wtorek w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Wiceminister sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski Sebastian Kaleta przytaczał rekomendacje dotyczące m.in. zmniejszenia spożycia mięsa do 16 kg rocznie na osobę i pytał, czy Trzaskowski chce wprowadzić warszawiakom racje żywnościowe.

- Można powiedzieć, że to taki program "Korea Północna plus". Dążenie lewackich ideologii do ideału, czyli Korei Północnej, gdzie samochód jest towarem luksusowym, lub go nie ma, ubrania są zazwyczaj nie nowe, tylko używane i w ograniczonych ilościach, a pokarm spożywa się rzadko - komentował z kolei sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w Programie I Polskiego Radia.

Trzaskowski reaguje: nie zakazujemy jedzenia mięsa, to bzdury

Trzaskowski w rozmowie z WP podkreślił, że "dyskusja zaczęła się za sprawą raportu sprzed lat, w którym eksperci snują teorie dotyczące ograniczenia śladu węglowego". - To nie są żadne zobowiązania, więc bzdurą jest, że ktokolwiek chce Polakom zakazywać jedzenia mięsa, albo wprowadzać jakiekolwiek inne ograniczenia. Nikt nigdy na taki pomysł nie wpadł - powiedział prezydent Warszawy.

W PiS zapanowała panika, skoro dopuszczają się takich manipulacji. Wcześniej straszyli, że będę uczył masturbacji w przedszkolach, straszyli, że sprowadzimy islamskich terrorystów, a teraz znowu opowiadają niestworzone rzeczy Rafał Trzaskowski dla WP

- Liczę na zdrowy rozsądek i to, że mój głos przebije się przez miliardy wydawane na propagandę w TVP Info i innych w mediach, które PiS kontroluje - powiedział. Dodał, że jego zdaniem "to PiS zabiera mięso Polakom, bo przez ich politykę inflacja i drożyzna doprowadza do tego, że mało kogo stać na to, by codziennie jeść mięso".

To PiS znany jest z tego, że wchodzi z butami w nasze życie. To oni są komunistami i mają mentalność totalnej komuny: wiara w jednego nieomylnego wodza, próba narzucania swoich wzorców, wychowywanie Polek i Polaków oraz uprzywilejowana pozycja partyjnych kolegów, na których wydaje się państwowe pieniądze. Do tego wszystkiego nieprawdopodobna propaganda, kłamstwa i manipulacja. To jest dopiero czysta komuna Rafał Trzaskowski dla WP

Prezydent stolicy podkreślał, że celem miejskiej polityki żywieniowej jest to, aby mieszkańcy odżywiali się zdrowo i nie marnowali jedzenia. - Stworzyliśmy miejsca, gdzie można przynosić produkty z krótką datą przydatności do spożycia, żeby mogły one trafiać do potrzebujących. Mówimy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak w szkołach ograniczać "śmieciowe jedzenie", ale niczego nie nakazujemy, nikogo nie zmuszamy do przechodzenia na dietę wegetariańską" - stwierdził.

- W naszych żłobkach, przedszkolach i szkołach w miarę możliwości zapewniamy dietę dostosowaną do różnych potrzeb dzieci (również jaroszy). Absolutnie nikt nie myśli o jakichkolwiek ograniczeniach i miasto nigdy nie podpisało wiążących decyzji w tej sprawie. Nie zamierzamy nakazywać Polkom i Polakom, co mają jeść. Choć odrobina namysłu nad tym, jak zdrowo się odżywiać, czy jak walczyć z otyłością nikomu jeszcze nie zaszkodziła - powiedział Trzaskowski.

RadioZET.pl/PAP/Wirtualna Polska