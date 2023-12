Trzecia Droga idzie jak burza w nowym sondażu. Jeden wynik może jednak szokować

Nowy sondaż przynosi doskonałe informacje dla polityków Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polski 2050 i PSL. Z badania United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że formacja zyskuje najwięcej i umacnia się na trzeciej pozycji. Z kolei dwa największe ugrupowania - PiS i KO - notują spadki.

Sondaż potwierdza, że wybory parlamentarne wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, ale partia ta nie miałaby żadnych szans na stworzenie większości sejmowej. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chce obecnie zagłosować 33 proc. badanych - to spadek o 2,2 pkt. proc., największy spośród wszystkich partii.

Nowy sondaż. Rewelacyjny wynik Trzeciej Drogi

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z poparciem 28,4 proc. ankietowanych. Ugrupowanie Donalda Tuska także traci, ale zaledwie 0,4 pkt proc. Największe zaskoczenie to jednak notowania Trzeciej Drogi.

Z sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że na koalicję Szymona Hołownia i Władysława Kosiniaka-Kamysza chce zagłosować nawet 19,1 proc. badanych, co oznacza wzrost o 3,1 pkt proc. w porównania do poprzedniego notowania. - Część wyborców widzi w nich alternatywę. Jak to wykorzystają? Nie zanosi się na fuzję partii. Pewnie zostanie hybrydowa formacja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza - ocenia prof. Antoni Dudek.

Szokująco niska frekwencja

Na czwartym miejscu znalazła się Lewica z poparciem 8,7 proc. To spadek o 1,3 pkt proc. Konfederacja cieszy się takim samym poparciem jak poprzednio, czyli 7,7 proc. ankietowanych. Na inne partie chce głosować 0,8 proc. badanych, a 2,3 proc. nie wie, na kogo oddałoby głos.

Zaskoczeniem w sondażu z pewnością mogą być odpowiedzi na pytanie o chęć wzięcia udziału w wyborach. Z badania United Surveys wynika, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, do lokali wybrałoby się zaledwie 49,7 proc. ankietowanych ("zdecydowanie tak" - 34,3 proc., "raczej tak" - 15,4 proc.). 47,3 proc. zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu ("zdecydowanie nie" - 30,5 proc., "raczej nie" - 16,8 proc.). 3 proc. nie wie, czy poszłoby do urn. Przypomnijmy, że frekwencja w ostatnich wyborach parlamentarnych wyniosła rekordowe 74,38 proc.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 15-17 grudnia 2023 roku metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 osób.

Źródło: Radio ZET/ Wirtualna Polska