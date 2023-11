Trzecia Droga ujawnia datę ogłoszenia umowy koalicyjnej. „Jest pełna gotowość”

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałkowym orędziu, że powierzy misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Choć zirytowało to wielu posłów dotychczasowej opozycji, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica zyskały więcej czasu na ostatnie prace nad umową koalicyjną.

Kiedy umowa koalicyjna KO, Trzeciej Drogi i Lewicy?

Przewodniczący PO Donald Tusk powiedział już w poniedziałek, że ugrupowania opozycyjne będą gotowe do parafowania umowy koalicyjnej jeszcze przed Świętem Niepodległości. – Myślę, że w piątek liderzy, którzy prowadzili te prace, te rozmowy będą mogli publicznie potwierdzić, że koalicja jest faktem – przekazał, dodając, że w piątek 10 listopada politycy dotychczasowej opozycji poinformują o kolejnym etapie prac. – W niedzielę uzyskamy akceptację partii politycznych, jako całości, które startowały jako demokratyczna opozycja w tych wyborach – zapewnił.

Zapytany, czy termin podany przez szefa KO jest aktualny, poseł Krzysztof Paszyk z PSL odparł, że „wszystko na to wskazuje”. „W minioną sobotę obradowała Rada Naczelna PSL, na bieżąco dokonując przeglądu tego, co już ustalone, jeśli chodzi o kształtowanie i nasz udział w koalicji rządowej” – przekazał polityk ludowców w rozmowie z PAP. Parlamentarzysta wskazał jednakże, iż KO, Trzecia Droga i Lewica nie muszą się spieszyć.

„Jak wiemy po orędziu prezydenta Andrzeja Dudy, to dzisiaj nie ma żadnego pośpiechu. Pan prezydent zdecydował, aby pójść w scenariusz, mimo wszystko straceńczej misji pana premiera Mateusza Morawieckiego. Więc my naprawdę nie musimy się dzisiaj spieszyć z tym, aby na jakieś wyścigi zawierać umowę koalicyjną” – podkreślił Paszyk, deklarując, że prace nad umową koalicyjną przebiegają w dobrej atmosferze wzajemnego zrozumienia dla interesów wszystkich partnerów.

Polska 2050 pilnie zwołuje radę krajową

Jeżeli zaś chodzi o partnera PSL, czyli Polskę 2050 Szymona Hołowni, wiceszefowa ugrupowania Paulina Hennig-Kloska poinformowała w rozmowie z PAP, że „są takie plany, żeby rozstrzygnąć ostatnie sprawy sporne do końca tygodnia, do piątku", ponieważ „w weekend muszą zebrać się ciała statutowe partii i tą umowę koalicyjną formalnie zaakceptować”.

Polityczka wyjaśniła, że z większości statutów partii wynika, iż najpierw ich szefowie dostają mandat do rozmów, a potem organy partii taką umowę akceptują. „I my taki proces mamy też zaplanowany na weekend, na niedzielę” – przekazała, dodając, że we wtorek zbiera się zarząd krajowy Polski 2050, który na niedzielę zwoła w trybie pilnym Radę Krajową.

