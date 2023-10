„Trzęsienie ziemi” w armii. Gen. Różański: nowi dowódcy będą wasalami Błaszczaka

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski złożyli w poniedziałek rezygnacje. We wtorek po południu prezydent Andrzej Duda mianował na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Wiesława Kukułę, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Macieja Klisza.

Dymisje najważniejszych generałów odbiły się w Polsce szeroki echem. Mówi się o poważnym konflikcie między nimi a cywilnym kierownictwem, zwłaszcza ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. W tle pojawiają się oskarżenia o wykorzystywanie armii do celów politycznych, szczególnie w kampanii przed zaplanowanymi na 15 października wyborami parlamentarnymi.

Dymisje w armii. Gen. Różański: nowi dowódcy będą wasalami Błaszczaka

Do tej sprawy odniósł się w najnowszym odcinku podcast Radia ZET "Machina Władzy" gen. Mirosław Różański. W jego opinii to konsekwencja relacji między oboma generałami a cywilnym kierownictwem MON, zwłaszcza Błaszczakiem. - Musiał zaistnieć jakiś ważny powód, dla którego podjęli decyzję, że dalsza współpraca jest niemożliwa - mówił były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz kandydat opozycji (z rekomendacji Polski 2050 Szymona Hołowni) do Senatu.

Zauważył, że obydwa stanowiska zostały obsadzone dość szybko, choć "prezydent Duda jeszcze kilka tygodni temu bronił tych generałów przed szefem MON". Jego zdaniem Duda, podpisując ekspresowo nominacje dla następców, "po raz kolejny potwierdził, że jest prezydentem jednej partii, a nie wszystkich Polaków".

Różański skomentował również nowe decyzje personalne dotyczące wyżej wymienionych stanowisk. Sporo kontrowersji wywołała bowiem nominacja zwłaszcza dla gen. Wiesława Kukuły, dotychczasowego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz byłego szefa Wojsk Obrony Terytorialnej. Część ekspertów zwróciło uwagę, że to zła decyzja, bo Kukuła dotychczas nie dowodził nawet żadną brygadą ani dywizją i nie ma odpowiedniego doświadczenia.

Zdaniem Różańskiego nowi dowódcy będą jeszcze bardziej podlegli decydentom politycznym. - Będą wasalami szefa MON. Każda decyzja o charakterze politycznym będzie teraz zrealizowana przez wojsko - przyznał Różański. Podkreślił raz jeszcze swoje słowa z wywiadu dla "Gazety Wyborczej", gdzie nazwał dymisję Andrzejczaka i Piotrowskiego "wołaniem o odpolitycznienie armii".

Stan wyjątkowy po wyborach? "Nie wykluczam, ale nie należy wywoływać dodatkowych emocji"

Pojawiają się również spekulacje, jakoby obóz rządzący obawiał się wyniku wyborów i próbował wywierać na wojsko naciski, by mundurowi pomogli PiS utrzymać władzę. W takim tonie wypowiadał się m.in. gen. Waldemar Skrzypczak, który stwierdził, że “być może Andrzejczak i Piotrowski nie godzili się na użycie wojska wbrew konstytucji”.

Czy faktycznie możliwe jest np. wprowadzenie stanu wyjątkowego? Gen. Różański tonuje ten nastroje. - Tak, jak mówiłem wcześniej: być może faktycznie obaj generałowie nie godzili się na decyzje, które miały zostać podjęte. Być może było planowane jakieś rozwiązanie - powiedział.

Zaznaczył jednak, że choć tezy Skrzypczaka "wykluczyć nie można", to jednak należałoby mieć na nią dowody. - W przeciwnym razie nie należy w przededniu wyborów, gdy Polska i tak jest podzielona, wywoływać dodatkowych emocji - podsumował.