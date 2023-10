Turystyka wyborcza

W wyborach parlamentarnych będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów. Polska jest podzielna na 41 okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu a do Senatu na 100. Do komisji wyborczej jednego z nich udamy się 15 października, aby oddać głos. Otrzymamy listy z kandydatami na posłów i senatorów startujących z różnych komitetów wyborczych, np. Prawa i Sprawiedliwości, czy Koalicji Obywatelskiej. Do Sejmu i Senatu możemy wybrać po jednym przedstawicielu. Nasz wybór oznaczymy znakiem “X”.

Skupmy się na wyborach do Sejmu. W zależności od okręgu wybieramy od 7 do 20 posłów. O konkretnej liczbie decyduje ilość mieszkańców. I tutaj pojawia się pierwszy problem. Wraz z upływem czasu zmienia się liczba osób zamieszkujących granice danego okręgu. Zgodnie z tym powinna zmieniać się liczba posłów. Chodzi o to, żeby w każdym okręgu przypadła mniej więcej ta sama liczba mieszkańców na jednego posła. Przed każdymi wyborami na Państwowej Komisji Wyborczej ciąży obowiązek zweryfikowania tego stanu.

PKW jesienią zeszłego roku złożyła wniosek do Sejmu o korektę liczby posłów i senatorów wybieranych w poszczególnych okręgach. Trwa migracja z mniejszych miejscowości do większych, dlatego konieczne jest zastosowanie zmian, aby wybory były proporcjonalne. Marszałek Elżbieta Witek zignorowała jednak wniosek PKW.

Taka sama sytuacja miała miejsce przed wyborami w 2019 roku, gdy rządziła Zjednoczona Prawica, ale także w 2015 za czasów rządów PO-PSL. Ostatnia modyfikacja w ilości mandatów w okręgach miała miejsce przed wyborami w 2011 roku. Władzę w kraju sprawowała wówczas koalicja PO-PSL.

Nie da się ukryć, że korekta przed październikowymi wyborami uderzyłaby w partię rządzącą. Mandaty straciłyby okręgi, w których większym poparciem cieszy się PiS. Posłów zyskałyby te, w których wygrywa opozycja.

Mapa siły głosów

Efektem braku zmian jest nierówna siła głosu w różnych okręgach. W tych, w których ubyło mieszkańców, a mandatów jest nadmiar, pojedynczy głos waży więcej niż w okręgach, w których przybyło mieszkańców. Rozwiązaniem może być tzw. turystyka wyborcza. Skąd jednak wiedzieć, gdzie pojechać, aby wyrównać siłę głosu? Z pomocą przychodzi interaktywna mapa na stronie glosujtam.pl.

- Stworzyłem ten portal, aby ukazać problem nierównej siły głosów w nadchodzących wyborach w różnych okręgach wyborczych. Chcę zachęcić ludzi mieszkających w okręgach z niską siłą, aby indywidualnie, dla siebie, rozwiązali ten problem jadąc do okręgu, w którym ta siła jest dobra. Główna idea, która mi przyświecała przy tworzeniu tego portalu, to aby wybory były po prostu sprawiedliwe - mówi autor projektu Jan Żankowski.

Po wejściu na stronę od razu naszym oczom ukazuje się tekst: “W wielkich miastach Twój głos w wyborach mniej się liczy. Korzysta na tym PiS”. Jak wyjaśnia jednak pomysłodawca, strona nie powstała tylko z myślą o elektoracie opozycyjnym.

- Zjawisko nierównej siły głosu ogólnie działa na korzyść PiS i chciałem, aby to wybrzmiało w głównym haśle strony, gdyż poszkodowani są przede wszystkim wyborcy opozycji. Niemniej ten problem identycznie dotyka głosujących na PiS w okręgach ze słabą siłą głosu - wyjaśnia Żankowski.

Warszawa ma najsłabszy głos

Głównie chodzi o to, że opozycja ma stosunkowo większe poparcie w dużych miastach niż w małych, a PiS na odwrót. PKW wskazało, w których okręgach powinno być więcej posłów (o 1 lub 2) ze względu na większą liczbę mieszkańców. Mowa tu o m.in. Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Poznaniu. Z kolei w okręgach takich, jak m.in. Legnica, Chełm czy Kielce powinno się zmniejszyć liczbę posłów (o 1) z powodu mniejszej ilości mieszkańców.

Mapa siły głosów na portalu glosujtam.pl. ‧ fot. Screen: glosujtam.pl ‧ fot. Screen: glosujtam.pl

W praktyce oznacza to na przykład, że na jednego posła w okręgu podwarszawskim przypada 93 tys. mieszkańców a w Kielcach już tylko 73 tys. W samej zaś Warszawie dolicza się również głosy oddane za granicą, co stawia wyborców głosujących w stolicy w najgorszej sytuacji pod kątem siły głosu. Okręgowi 19 nie przysługuje z tego tytułu większa ilość posłów, co powoduje nierówność głosów.

Strona glosujtam.pl ma pomóc wyborcom w podjęciu decyzji gdzie głosować, aby głos nie stracił na sile. Wystarczy wskazać miasto, w którym się mieszka, lub do którego ma się najbliżej, aby otrzymać sugerowany okręg, do którego warto się udać na głosowanie.

Na wybory z Warszawy do Siedlec

Przykładowo, wybierając Warszawę, jako miejsce zamieszkania, otrzymujemy informację, aby udać się do powiatu garwolińskiego, grójeckiego, mińskiego, płońskiego, pułtuskiego, sochaczewskiego, wyszkowskiego, węgrowskiego, lub żyrardowskiego. Gdy oddamy głos w jednym z okręgów dla powyższych powiatów siła naszego głosu będzie większa niż gdybyśmy głosowali w stolicy. Dlaczego?

W okręgu 19, czyli w Warszawie, w najbliższych wyborach wybierzemy 20 posłów, co jest nieproporcjonalne względem liczby mieszkańców (według PKW powinno być 21 posłów). Na jednego posła przypada bowiem 98 tys. mieszkańców, uwzględniając zagranicę, przy średniej krajowej wynoszącej 78,4 tys. Siła oddanego głosu wynosi wtedy 0,8.

- W takiej sytuacji, gdy siła głosu wynosi na przykład 0,8, a więc mniej niż 1, co jest najsprawiedliwszą wartością, warto poszukać innego okręgu, w którym siła głosu wynosi 1 lub najlepiej jest powyżej tej wartości - tłumaczy autor strony glosujtam.pl, Jan Żankowski.

Z mapy umieszczonej na stronie odnajdujemy okręg 18 obejmujący niektóre wspomniane powiaty. Świeci się on na zielono, co ma ułatwić poszukiwania odpowiedniego okręgu, gdzie siła głosu jest wystarczająca. W okręgu 18 wybierzemy 12 posłów, co zdaniem PKW jest proporcjonalne do liczby mieszkańców. Na jednego posła przypada 77,8 tys. mieszkańców (średnia krajowa 78,4). Siła głosu wynosi tutaj 1,01.

Głosując w okręgu 18, czyli np. w Siedlcach, znacznie zwiększamy szanse naszego kandydata na zdobycie mandatu, niż gdybyśmy oddali głos w okręgu 19, czyli w Warszawie.

- Bez dokładnych sondaży w każdym okręgu z osobna, rekomendacja jest taka sama dla wyborców wszystkich partii. Po prostu wyjeżdżać z miejsc, gdzie siła głosu jest niska i jechać tam, gdzie jest wysoka. To zwiększa szanse na mandaty, choć gwarancji dać się nie da. Jedyny wyjątek dotyczy Lewicy w okręgu rzeszowskim - mówi Żankowski.

Pomysł nie jest doskonały

Jest jeden wyjątek. Chodzi o okręg rzeszowski i wyborców Lewicy. Gdy wyjadą z niego do jednego z sąsiadujących, to prawie na pewno nie zyskają w nich mandatów, a mogą stracić istniejący jeden w samym Rzeszowie.

- To akurat jest spowodowane tym, że po prostu Lewica ma stosunkowo bardzo niskie poparcie w tych okręgach, które sąsiadują z rzeszowskim. W tym przypadku rekomendacja jest przeciwna, czyli nie wyjeżdżać mimo słabej siły głosu - tłumaczy autor projektu.

Turystyka wyborcza ma jednak pewne mankamenty. Po pierwsze, mapa siły głosów na stronie glosujtam.pl opiera się na liczbie wszystkich mieszkańców danego okręgu według rejestru PKW. Trudno przewidzieć, ilu z nich dokładnie uda się na wybory 15 października 2023 roku. Oczywiście, nie należy się spodziewać rewolucji w każdym okręgu, ale niespodzianki mogą się pojawić.

Po drugie, co w sytuacji, gdy wyborcy masowo zdecydują się na turystykę wyborczą? Trudno tu o zorganizowaną akcję, a to może doprowadzić do sytuacji, że siła głosu się odwróci, i okaże się wysoka w miejscu skąd wielu ludzi wyjechało, a spadnie w okręgu z dużą liczbą “gości”.

- Wydaje mi się, że te wyjazdy jednak nie będą aż tak masowe, aby tak się stało. Tak naprawdę setki tysięcy ludzi musiałoby wyjechać z Warszawy, żeby siła głosu w stolicy osiągnęła sprawiedliwy poziom - ocena Żankowski.

Turystyka wyborcza nie dla leniwych

Nie sposób się z tym nie zgodzić. Głosowanie poza okręgiem, w którym się mieszka wymaga spełnienia formalności. Są dwie główne możliwości: zmiana miejsca głosowania i głosowanie z zaświadczeniem. Pierwszą z nich można wykorzystać bez wychodzenia z domu, składając wniosek elektroniczny - potrzebny jest “profil zaufany”, czyli narzędzie do potwierdzania tożsamości w internecie. Natomiast i pierwszą i drugą procedurę da się też przejść osobiście, odwiedzając urząd gminy. Czas na wykonanie tych działań jest do 12 października.

Do tego dochodzą utrudnienia związane z samym oddaniem głosu. Do komisji wyborczej w okręgu poza miejscem zamieszkania trzeba przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów. Dla osób nieposiadających samochodu dojazd do mniejszych miejscowości w niedzielę może być utrudniony.

- Dla wielu może się to okazać barierą nie do przeskoczenia. Ja i żona bardzo się będziemy starać, ale nie wiemy, czy uda nam się pojechać poza okręg zamieszkania. Jeśli dzieci będą chore tego dnia, to pewnie zagłosujemy w Warszawie. Dlatego bierzemy zaświadczenia, które pozwolą nam w razie czego zagłosować w dowolnym miejscu - mówi Jan Żankowski, pomysłodawca strony glosujtam.pl.

Strona internetowa glosujtam.pl wystartowała 18 września. Od tego dnia weszło na nią 150 tys. osób.

Kontakt z autorem: mateusz.kapera@radiozet.pl

