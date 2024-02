Tusk 2.0 szykuje zemstę na Kaczyńskim. Premier ma wyrachowany plan

Donald Tusk wrócił na stanowisko szefa rządu po prawie 10 latach przerwy. A jednak zadziwiająco wiele osób postrzega go jak polityka, który nie zmienił się od 2014 roku, gdy wyjeżdżał do Brukseli objąć fotel „prezydenta Europy”. Wśród tych osób najwyraźniej są i prezes PiS Jarosław Kaczyński, i wielu publicystów i… liderzy innych partii z Koalicji 15 października. Jeśli nie zrozumieją, co kieruje Tuskiem, będzie im trudno unikać takich sytuacji jak zatrudnienie córki Róży Thun, kolegi Szymona Hołowni w radzie nadzorczej Orlenu, czy uwikłanie się w debatę o przyszłości CPK.

Co zgubiło kiedyś Tuska?

Na początek trochę historii o tym, jaki był Tusk z lat 2007-2014. Realnie, a nie z propagandowych materiałów TVP ostatnich lat bo te znamy doskonale z ostatnich miesięcy.

Lider PO wygrał z PiS w 2007 r. w czasach koniunktury. Ogromne pieniądze unijne płynęły do Polski. Weszliśmy do strefy Schengen. PiS udało się namówić do ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Byliśmy hołubieni w Brukseli. Nawet wielki kryzys finansowy, Polskę dotknął w tak niewielkim stopniu, że premier mógł chwalić się nową „zieloną wyspą” w Europie. Politycznie Tusk mógł więc się zająć nie trudem rządzenia a wykańczaniem wewnętrznych rywali w partii i powiększaniem przewagi nad Kaczyńskim. Finałem tego miało być zwycięstwo Bronisława Komorowskiego nad coraz słabiej notowanym Lechem Kaczyńskim w 2010 roku a potem pierwsza w historii III RP „obrona władzy” w 2011 r. Wtedy wydarzył się Smoleńsk i katastrofa, która wstrząsnęła społeczeństwem i polską polityką. Jednak patrząc z perspektywy na wydarzenia lat 2010-11, nie zmieniła ona ani o jotę dynamiki rywalizacji PO z PiS. Komorowski został prezydentem, a w 2011 roku PO pokonała PiS różnicą 10 pkt. procentowych. Tusk nabierał pewności, że będzie rządzić wiecznie. I to go zgubiło. Rok później zaczęła się równia pochyła w sondażach. Tuska irytowały ataki tabloidów, słabość kadr PO, awantura rozpętana przez PiS i NSZZ Solidarność, że każe Polakom pracować do śmierci. W końcu przyszła afera taśmowa. Propozycja objęcia stanowiska szefa Rady Europejskiej była dla niego niczym gwiazdka z nieba. – Idziesz na zupełnie inną orbitę, odseparowujesz się od tego wszystkiego, od tego syfu, jesteś dużym misiem – tak o ofercie dla Tuska mówił ówczesny prezes PKN Orlen Jacek Krawiec w podsłuchanej przez kelnerów rozmowie z Pawłem Grasiem, prawą ręką premiera.

Tusk szybko odczuł plusy życia w Brukseli. C’est la vie! – mógł krzyczeć z okna swojego apartamentu. Jednak od jesieni 2015 roku ten komfort życia „na innej orbicie” zakłócały mu doniesienia z Polski i wszechwładza Kaczyńskiego. Marzenia o spokojnym życiu rentiera musiał odłożyć na półkę. Odwiedzający go emisariusze wręcz błagali „Tusku, musisz!”. Rozumieli, że tylko on może wygrać z Kaczyńskim. Wielu z nich jednak nie zrozumiało, że dla Tuska 15 października to był dopiero wstęp.

Wyrachowany plan Tuska

Po wygranej w 2011 roku Tuska zgubiła pewność siebie, bo tak jak 4 lata wcześniej uznał, że Kaczyński został już pokonany. Wtedy też nie rozliczył nadużyć CBA, Zbigniewa Ziobry, zaufał Mariuszowi Kamińskiemu. Może nawet gdzieś w głębi Tusk czuje, że te jego zaniechania doprowadziły do triumfu PiS w 2015 r.? Bez względu na to, jak nikt inny wie dzisiaj, że tego błędu popełnić trzeci raz już nie może. I każdy dzień od 13 grudnia poświęca, by ostatecznie pogrążyć PiS i osobiście Kaczyńskiego. To jednak wyrachowany plan, w który być może niewielu jest wtajemniczonych, ale jeśli tylko przyjmie się, że Tusk dzisiaj jest inny niż dekadę temu, że to Tusk w wersji 2.0, nie jest on trudny do odczytania.

Dlaczego „Tusk się wściekł”, że w Centralnym Ośrodku Informatyki koalicjanci zatrudnili Marię Thun? Nie dlatego, że jest zły na jej matkę Różę za porzucenie PO, bo to nieprawda. Dlaczego kazał zrezygnować z rady nadzorczej Orlenu prawnikowi, który od lat koleguje się z Hołownią i był wspólnikiem kancelarii prawnej, o której będzie głośno w kontekście fuzji Orlenu z Lotosem? Tusk zrobi wszystko, by nie dać PiS pretekstu do mówienia „patrzcie, nas krytykowali za zatrudnianie rodzin, a sami to robią! Nas atakują za tę czy inną kancelarię, a sami mają z nią powiązania”. Koalicjanci tego wciąż nie rozumieją. Sądzą, że to było tylko takie gadanie w kampanii. Dla Tuska kampania się nie skończyła. Tyle że nie jest wyborcza…

Dlaczego Tusk nie przecina dyskusji wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego jasną deklaracją? Czy nie dlatego, że PiS broni CPK jak niepodległości, a za niedługo otoczenie Tuska pokaże dowody, że Kaczyńskiemu wcale nie zależało na budowie CPK tylko wyciąganiu przy okazji tego projektu grubych milionów z państwa. To głównie takich procederów dotyczy audyt w tej i wielu innych spółkach.

fot. Filip Naumienko/REPORTER/East News

Dlaczego, gdy wszystkim wydawało się, że najważniejsze będzie rządzenie idealnie zgodnie z prawem, Tusk pozwolił Bartłomiejowi Sienkiewiczowi na wprowadzenie nowych władz w mediach publicznych „po bandzie”? Bo dla niego najważniejsze było zamknięcie PiS dostępu do ich tuby propagandowej. Tak samo było z przejęciem prokuratury. Funkcjonowanie z przyjacielem Ziobry Dariuszem Barskim jako Prokuratorem Krajowym oznaczało, że PiS można rozliczyć jedynie pod publiczkę. A Tuskowi to nie wystarczy. To ważne, ale to za mało.

Cel: dowieść, że PiS to złodzieje

Gdy 17 stycznia Tusk przemawiał w sejmie w debacie nad wnioskiem PiS o odwołanie Sienkiewicza, niemal wprost wyłożył swój plan. – Ja się nie dziwię, że wnioskodawców nie ma na sali, że uciekli. Chyba zdali sobie sprawę, że wywołali debatę, w której przychodzi moment powiedzenia prawdy, o co tak naprawdę im chodzi – mówił z sarkazmem. I tłumaczył, że chodzi o złodziejstwo. – Na media i nie media, na sądy, prokuraturę, rzucili się po to, żeby władza mogła kraść. Zawsze zarzucali swoim oponentom to, co sami robią. To jest zawsze ta sama metoda – mówił.

Tusk świetnie ją zna jeszcze z czasów Kongresu Liberalno-Demokratycznego sprzed ponad 20 lat. To środowisko Kaczyńskiego budowało swoją pozycję i poparcie na przedstawianiu jako oczywistości, że „liberałowie to aferałowie”, prywatyzacja była „złodziejska”, a PO za swoich rządów nie dawała pieniędzy ludziom tylko mafiom VAT-owskim. Tyle, że… nikt nigdy nikomu niczego nie udowodnił! Ba, nawet, gdy Kaczyński z Ziobrą przez 8 lat mieli całkowicie dyspozycyjną prokuraturę, nie dowieźli nawet jednego aktu oskarżenia na tych „złodziei z PO”!

Tuskowi nie wystarczy odgryzienie się na poziomie haseł. Jego celem jest faktyczne rozliczenie PiS – aktami oskarżenia, wyrokami skazującymi i zajętymi majątkami. Bo tylko to ostatecznie pogrąży Kaczyńskiego w oczach jego wyborców i uniemożliwi mu zajęcie dozgonnej pozycji „emerytowanego zbawcy Narodu”.

Źródło: Radio ZET