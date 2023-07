Tusk chce rozbić koalicję PSL z Hołownią? Zaskakujące słowa Kosiniaka-Kamysza

Od kilku dni krążą nieoficjalne informacje o tym, że Trzecia Droga, czyli koalicja PSL i Polski 2050, może się rozpaść i ostatecznie nie wystartować w jesiennych wyborach parlamentarnych. To - zgodnie z doniesieniami - konsekwencja działań Donalda Tuska, który chce wyciągnąć PSL z koalicji z Hołownią i przekonać ludowców do porozumienia z Koalicją Obywatelską.

W TVN24 informacje te komentował szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Takie namowy trwają - przyznał. Dodał, że są to "indywidualne rozmowy między posłami".

Tusk chce rozbić koalicję PSL z Hołownią?

- Przyjęliśmy jednogłośnie kierunek pójścia w koalicji z Polską 2050. Budujemy w niełatwych oczywiście warunkach koalicję, alternatywę dla tych wyborców, którzy odchodzą od PiS-u, którzy są niezdecydowani. Takie ugrupowanie po stronie demokratycznej jest bardzo potrzebne. Albo my zdobędziemy dobry wynik, albo zdobędzie ten dobry wynik Konfederacja i będzie rząd PiS-u i Konfederacji - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Polityk zaznaczył, że rozmowy dotyczą utworzenia wspólnej listy z Koalicją Obywatelską, albo startu PSL razem z formacją Donalda Tuska. - Oficjalnych rozmów nie ma w tym temacie. To są bardziej rozmowy o charakterze kuluarowym - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz krytycznie odniósł się do takiego scenariusza. - My uważamy, że stracimy masę wyborców, jeżeli wszyscy zostaną wrzuceni do jednego worka. Wyborcy, który przez osiem wyborów głosował na PiS, trudno będzie zagłosować na listę, której liderem jest Donald Tusk - tłumaczył.

Kosiniak-Kamysz: stracimy masę wyborców

Odnosząc się do wyników sondażowych Trzeciej Drogi powiedział, że po marszu 4 czerwca nastąpił spadek. - Teraz się to ustabilizowało, to znaczy, że jest szansa, że pójdzie do góry i zrobimy wszystko, by tak było - dodał.

Jak informowało RadioZET.pl, Donald Tusk szykuje transfer posłanek do Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o Karolinę Pawliczak i byłą posłankę Polski 2050 Hannę Gil-Piątek. Do KO miałaby też wrócić Joanna Mucha. Trwają zabiegi o pozyskanie Katarzyny Kotuli z Nowej Lewicy. W rozmowie z WP posłanki zdystansowały się od tych informacji.

RadioZET.pl/ TVN24