Tusk komentuje debatę wokół CPK i uderza w PiS. "Bez sensu"

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ok. 37 km na zachód od Warszawy na obszarze ok. 3 tys. ha ma zostać wybudowane lotnisko, które w pierwszym etapie ma być w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. Według planu w skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie maksymalnie 2,5 godziny.

Sprawa CPK polaryzuje polityków. 13 lutego ma odbyć się posiedzenie Rady Gabinetowej zwołanej przez prezydenta Andrzej Duda. Głównym tematem rozmów ma być właśnie ta ogromna inwestycja. Prezydent podkreślał, że kieruje nim troska o przyszłe pokolenia i zapewnienie im możliwości rozwoju oraz bezpieczeństwa.

Tusk zabrał głos ws. CPK

Do projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego odniósł się w grudniowym exposé premier Donald Tusk. - Przyszłość CPK rozstrzygnie się w sposób transparentny - deklarował, dodając, że minister infrastruktury Dariusz Klimczak, a także pełnomocnik rządu ds. CPK, "w sposób otwarty, czytelny, bez jakichś dziwnych sytuacji [...] zdecydują o tym, jaka jest przyszłość CPK i będą uczestniczyli w tym procesie wybitni i bezstronni eksperci".

Rząd nie podjął jednak jeszcze decyzji, co zrobi z flagowym projektem rządu PiS. W tej chwili cały projekt CPK jest w trakcie audytu, o czym informował Maciej Lasek, rządowy pełnomocnik ds. inwestycji. W programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" politycy KO przekonywali, że podczas spotkania z rządem Duda otrzyma informacje ws. CPK, które "ministrowie rządu PiS przez długie lata ukrywali przed prezydentem".

W środę do dyskusji wokół CPK odniósł się premier. "Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera" - napisał na Twitterze/X Donald Tusk.

Rząd zrealizuje jedynie kolejową część inwestycji?

Pod koniec grudnia pełnomocnik ds. inwestycji Maciej Lasek mówił na antenie TOK FM, co nowy obóz władzy zamierza zatrzymać z tego szeregu inwestycji. Chodzi o tzw. kolejowy "Y", czyli linię Kolei Dużych Prędkości łączącą Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań, który był planowany od 2010 roku. - Problem zaczął się wtedy, kiedy do tego dołożono lotnisko w Baranowie - stwierdził.

"Y", który został uwzględniony w planach CPK jako pierwszy odcinek nowej sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, ma według Laska największe szanse na realizację. - Jesteśmy zdeterminowani, żeby ten projekt Kolei Dużych Prędkości, czyli ten "Y" słynny, poprowadzić, bo to jest dobre rozwiązanie, to jest takie rozwiązanie, które pozwoli jednak znacznie skrócić czas przejazdu z Wrocławia czy z Poznania do Warszawy, a jednocześnie będzie bardziej ekologicznie niż wykorzystywanie lotów - ocenił Lasek.

Źródło: Radio ZET/Twitter