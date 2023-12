Tusk komentuje sprawę Kamińskiego i Wąsika. "Nie mam wątpliwości"

Były szef CBA i MSWiA Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Reporter Radia ZET Jacek Czarnecki dowiedział się, że byli posłowie PiS trafią do więzienia dopiero w połowie stycznia. Do sprawy ich skazania odniósł się w środę podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik na razie nie trafią do więzienia

Zgodnie z orzeczeniem sądu pierwszej instancji z 2015 roku CBA pod kierownictwem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za pierwszych rządów PiS dopuszczała się fałszowania dokumentów i podżegania do przestępstwa. Sąd uznał, że politycy ci fałszowali dokumenty, wyłudzali zgody na inwigilację i podżegali do korupcji. W efekcie chcieli wykazać, że Andrzej Lepper, ówczesny wicepremier i szef współrządzącej z PiS Samoobrony, brał łapówki w zamian za pomoc w odrolnieniu działek na Mazurach.

Obaj zostali skazani na trzy lata pozbawienia wolności i otrzymali dziesięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Zanim wyrok się uprawomocnił, Kamiński i Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. W lutym 2023 roku Sąd Najwyższy podjął jednak decyzję o odwieszeniu sprawy. 20 grudnia br. Kamiński i Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności oraz pięć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych. Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie ws. byłego szefa CBA i MSWiA oraz jego zastępcy w obu tych urzędach jest prawomocny. Obaj nie zgadzają się z wyrokiem i twierdzą, "że go nie uznają".

- Obrońca wniósł wniosek o umorzenie postępowania w sprawie ich osadzenia ze względu na ułaskawienie ich przez prezydenta w 2015 roku. Jak przekazał mi sędzia Piotr Maksymowicz, ten wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni. Jeśli by sąd orzekł, że politycy PiS jednak mają trafić do więzienia, to - jak piesze sędzia Maksymowicz - będzie to areszt śledczy lub zakład karny położony najbliżej miejsca ich pobytu. W przypadku posłów Kamińskiego i Wąsika mógłby to być areszt śledczy na warszawskiej Białołęce - tłumaczył reporter Radia ZET Jacek Czarnecki.

Donald Tusk skomentował sprawę Kamińskiego i Wąsika

Do sprawy skazania, a wcześniej ułaskawienia przez prezydenta Dudę byłych ministrów w rządzie PiS, odniósł się Donald Tusk. - Powiedziałem to prezydentowi i mogę to powtórzyć publicznie. Nie jestem od tego, żeby rozstrzygać, czy jego ułaskawienie było skuteczne, czy nie, czy ułaskawienie było wówczas legalne, czy nie. To nie jest moja rola. To jest rola sądów, trybunałów. Nie mam wątpliwości, że ułaskawienie panów Wąsika i Kamińskiego ich bardzo rozzuchwaliło. Niczego nie nauczyło - mówił premier podczas konferencji prasowej.

Szef rządu dodał, że "sprawa jest bardzo prosta". - Rozmawiałem o tym długo z prezydentem. Chociaż mamy i na zewnątrz, i wewnątrz naszego kraju bardzo poważne, to myślę, że 80 proc. czasu poświęcił prezydent w czasie dwóch naszych spotkań panu Kamińskiemu i panu Wąsikowi - podsumował Donald Tusk.

