Tusk ma nowy plan. Chodzi o PSL, ale też wyborców PiS

Ostatnie sondaże nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto stworzy rząd po jesiennych wyborach parlamentarnych. Niektóre wskazują na przewagę opozycyjnego gabinetu złożonego z KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL, z innych zaś wynika, że większość w nowej kadencji Sejmu mogą mieć PiS i Konfederacja.

PO kusi PSL. Będzie wspólna lista w wyborach?

To sprawia, że po stronie opozycyjnej pojawiły się nowe kalkulacje. Jak ustaliła Wirtualna Polska, w szeregach Platformy Obywatelskiej zyskuje pomysł, by na wspólną listę do parlamentu doprosić PSL. Stanowiłoby to powtórkę z koalicji, która rządziła krajem w latach 2007-15. W PO są na to otwarci. Jest jednak warunek: ludowcy muszą wycofać się ze współpracy z Polską 2050 Szymona Hołowni. To ugrupowane nie jest bowiem brane pod uwagę w tej koncepcji.

- Z Szymkiem się nie dogadamy, to się nie sklei. Ale Władek [Kosiniak-Kamysz, prezes PSL - red.] i ludowcy walczą o przetrwanie, a z Hołownią mogą nie przeżyć. To nasi naturalni koalicjanci i w końcu, jak sądzę, się dogadamy. Możemy jeszcze jesienią wystartować wspólnie - przekonywał w rozmowie z WP jeden z polityków PO.

PSL jest dla nas naturalnym, a przede wszystkim przewidywalnym partnerem. Wyobrażam sobie scenariusz, że startujemy razem, a Polska 2050 osobno. Wtedy wchodzimy wszyscy - Hołowni wystarczy w takim układzie przekroczenie 5-procentowego progu, a my razem z Władkiem i ludowcami bijemy się o pokonanie PiS i ruszamy po 40 proc. polityk PO w rozmowie z WP

Inny z rozmówców portalu jest zdania, że "jeśli Władek z Szymkiem zjadą poniżej 10 proc. poparcia, sami do nas przyjdą z prośbą o rozmowę". W tym wariancie w grę wchodziłoby zaproszenie do potencjalnej koalicji także ugrupowanie Hołowni.

Co na to PSL? - Doniesienia o zmianie koncepcji wspólnego startu PSL i Polski 2050 to bajki - stwierdził niedawno w rozmowie z PAP Kosiniak-Kamysz. - To nie są scenariusze przez nas rozważane. Wykluczam je. Budowanie jednej listy, o czym marzy Donald Tusk, oznacza budowanie wyniku Konfederacji - uciął z kolei w rozmowie z WP prominentny poseł ludowców Marek Sawicki.

Nowy plan Tuska. Chodzi o wyborców PiS

To jednak nie wszytko, ponieważ - według Wirtualnej Polski - strategia kampanijna PO nie ogranicza się jedynie do terytorium opozycyjnego. Ma ona również uwzględniać sytuację wyborców PiS, zwłaszcza tych, których partia Jarosława Kaczyńskiego zawiodła i którzy dziś nie są już tak chętni, by na nią głosować, jak w 2015 czy 2019 roku.

Donald Tusk na wiecach PO często wspomina o aferach związanych z PiS, widząc w tym szansę na demobilizację ich elektoratu. Niekoniecznie chętnego, by poprzeć opozycję, ale takiego, który może np. nie pójść do urn. - Mamy badania, które pokazują, że wśród wyborców PiS sprzed czterech lat jest spora grupa, która dziś jest do PiS zniechęcona. To grupa raczej nie do przejęcia przez PO, ale za to gotowa zrezygnować z głosowana na PiS. I do takich osób trzeba trafić - wyjaśniał polityk PO w rozmowie z portalem.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska