Tusk ma powody do radości. Sondaż potwierdza, że PiS "słabnie w oczach"

Wybory parlamentarne mogą okazać się niemałym zaskoczeniem. Choć PiS dwoi się i troi w walce o wyborców, chociażby przez podwyżkę 500 plus do 800 plus, to starania te mogą okazać się niewystarczające. „Potwierdza się widoczna już od jakiegoś czasu tendencja - PiS coraz bardziej traci. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, partia Jarosława Kaczyńskiego nie mogłaby utworzyć rządu, nawet z Konfederacją” – podała Wirtualna Polska.

Wybory parlamentarne 2023. PiS traci, opozycja zyskuje

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie portalu wp.pl wynika, że prym w rankingu poparcia niezmiennie wiedzie partia rządząca. Gdyby głosowanie odbyło się w najbliższą niedzielę, PiS mógłby zdobyć 31,8 proc. głosów. Na drugim miejscu byłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 26,6 proc. Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050, uzyskałaby w wyborach wynik 14,1 proc. poparcia.

Na kolejnych miejscach z niemalże takim samym wynikiem znalazłaby się Konfederacja (10,1 proc.) i Lewica (10 proc.). Kierowana przez Michała Kołodziejczaka AGROunia nie mogłaby liczyć na więcej niż 1,2 proc. głosów.

Polityczny bój toczyć się będzie także o głosy niezdecydowanych, których według sondażu jest 6,2 proc.

Wirtualna Polska porównała wyniki sondażu z badaniem sprzed dwóch tygodni. Wniosek? Zjednoczona Prawica traci (-0,9 pp.), opozycja zyskuje (+2,1 pp.). PiS i Koalicję Obywatelską dzieli obecnie 5,2 pp.

Prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego oszacował dla wp.pl, jak sondażowe poparcie przekłada się na rozkład mandatów. Wnioski są niepokojące dla partii rządzącej: wizja samodzielnego sprawowania władzy oddala się. Przy obecnym poparciu Zjednoczona Prawica zdobyłaby 172 mandaty, a to za mało, by samodzielnie rządzić. Koalicja Obywatelska zyskałaby 141 mandatów, Trzecia Droga – 65, Konfederacja – 41, Lewica i Partia Razem – 40, zaś mniejszość niemiecka – 1. Z analizy eksperta wynika, że nawet współpraca z Konfederacją nie zagwarantuje Zjednoczonej Prawicy samodzielnych rządów. Łącznie partie miałyby 213 mandatów, a to o 18 za mało, by mieć większość w Sejmie.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska