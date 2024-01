Donald Tusk udzielił w piątek wywiadu telewizyjnego trzem dużym stacjom: TVP, TVN24 i Polsat News. - Protestuję przeciw określeniu „dualizm prawny”, czy „spór PiS z PO, Kaczyńskiego z Tuskiem”. Nie chcę kompromisu z Kaczyńskim (w stylu - red.) kto ma ilu prokuratorów, ile ma być prawa a ile bezprawia. Chcę przywrócić państwo prawa, to jest bolesne, ale nie możemy zatrzymać tego procesu - mówił dziennikarzom Tusk.

Tusk: Nie wyobrażacie sobie, co Polska zobaczy

- Ja użyłem w jakimś sensie w kampanii ostrego skrótu "cela plus". Teraz mamy przysłowiowo "koryto minus". Nie wyobrażacie sobie państwo, co Polska zobaczy w najbliższych tygodniach. Jaką skalę nadużyć finansowych najwyższych funkcjonariuszy PiS w spółkach Skarbu Państwa. Włos na głowie się jeży. Jestem doświadczonym człowiekiem. Myślałem, że wszystko widziałem – powiedział Tusk. Dodał, że kwestią dni, tygodni są szczegóły.

- Minister Ziobro zdewastował polską prokuraturę i podporządkował ją partii politycznej. Media mówiły o Funduszu Sprawiedliwości, o akcji hejterów. Nie słyszałem słowa od prezydenta. PiS zrujnował państwo prawa z udziałem pana prezydenta. Musimy wycofać się razem z twardych stanowisk - mówił Tusk.

Zmiany w mediach publicznych. "To nie jest wyścig z czasem"

Zapytany o chaos w mediach publicznych i czas na uporządkowanie sytuacji Tusk odparł, że „nie ma stopera”, a rząd będzie podejmował decyzje szanując prawo i orzeczenia sądowe. - To nie jest wyścig z czasem. W PiS nie wyobrażają sobie, że prezesem TVP może być osoba, której premier w życiu nie widział na oczy. Można zobaczyć, jak relacjonowano największe marsze opozycyjne – komentował premier.

- Nie ustąpimy w naprawianiu sytuacji, z poszanowaniem prawa. Znajdziemy sposób na finansowanie mediów publicznych, ale bez porównania oszczędniejszy, niż to Bizancjum za czasów Kurskiego i jego następcy. To nie może być fabryka robienia pieniędzy dla ludzi, którzy mają z dziennikarstwem niewiele wspólnego.

Tusk: Udam się do pana prezydenta. To kwestia numer jeden

Premier Tusk został też zapytanu o to, czy wyobraża sobie siąść do symbolicznego okrągłego stołu z prezydentem Andrzejem Dudą. W odpowiedzi powiedział, że zwrócił się do prezydenta Dudy z propozycją spotkania jak najszybszego w cztery oczy, żeby ustalić "taką przestrzeń absolutnie, bezwzględnie konieczną do współpracy między prezydentem a premierem", przede wszystkim w polityce zagranicznej, w polityce bezpieczeństwa. - Żebyśmy umieli odbudować choćby taką minimalna przestrzeń - zaznaczył.

Poinformował, że spotka się z Andrzejem Dudą w poniedziałek 15 stycznia o godzinie 11. - Udam się do pana prezydenta. Między innymi, żeby rozmawiać o szczegółach i o charakterze mojej misji. W najbliższych dniach będę w Kijowie - powiedział Tusk. - Sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia numer jeden ze względu na polskie bezpieczeństwo. Są tam także do załatwienia inne sprawy, związane choćby z interesami polskich przewoźników - dodał premier.

"Julia Przyłębska nie jest przewodniczącą TK"

Tusk nawiązał też do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niezgodna z konstytucją jest uchwała Sejmu o możliwym postawieniu prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. - Moim zdaniem ten dziwny werdykt pani Przyłębskiej nie jest wiążący, ale są jeszcze inne drogi doprowadzenia pana Glapińskiego do odpowiedzialności za to co robił jako prezes NBP – mówił.

Najbardziej zaskoczył jednak inną deklaracją. - Z różnych powodów, także formalnych, Julia Przyłębska nie jest przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego – dodał Tusk.

