Tusk o exposé: nie pobiję własnego rekordu. O jakim rekordzie mowa?

Pojęcie „rekord Tuska” odnosi się do exposé wygłoszonego w 2007 roku. Marszałkiem Sejmu był wówczas późniejszy prezydent Bronisław Komorowski, a rząd, który powstawał to koalicyjny rząd PO-PSL.

Rekord Tuska

- Jest przestrzeń, gdzie żyją normalni ludzie, w której nie ma miejsca na polityczny oportunizm, cwaniactwo, na gotowość wykorzystywania władzy wyłącznie dla własnych interesów. Władzy, która w imię czasem pięknych ideałów, czasem własnych obsesji, zamienia najpiękniejsze wartości w pragnienie panowania nad wszystkimi. Polacy dobrze sobie radzą wtedy, gdy władza nie przeszkadza im żyć – mówił Donald Tusk w exposé w 2007 roku.

- Unieważniamy dzisiaj, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, fałszywą alternatywę, w której wolność przeciwstawia się solidarności. Przez ostatnie lata spieraliśmy się o to. Jestem dumny, że udało nam się przekonać Polaków, że te dwa fundamenty nowoczesnej Polski, dwa wielkie marzenia Polaków, które narodziły się w sierpniu 1980 roku – marzenie o wolności i solidarności – że na nowo wrócimy do wspólnego domu. Ta koalicja, ten rząd są po to, aby nikt więcej w Polsce nie odważył się przeciwstawiać wolności solidarności – mówił premier, co pokazuje, jak podzielona była Polska przed 2010 rokiem.

A rekord? Donald Tusk w 2007 roku przemawiał przez 185 minut i było to najdłuższe exposé w III RP. Najkrótsze exposé wygłosiła premier Hanna Suchocka w 1992 roku – trwało zaledwie 30 minut. Niewiele dłuższe (34 minuty) było exposé premiera Marka Belki wygłoszone w 2004 roku.

Zazwyczaj exposé trwa około godziny.

Źródło: Radio ZET