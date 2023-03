Tusk obiecuje nowe ministerstwo na Śląsku i deklaruje: Chcemy wydobywać polski węgiel

Donald Tusk w Katowicach w sobotę tłumaczył, że decyzja ma charakter symboliczny i praktyczny. Ma być też znakiem dla innych regionów, że samorządność stanie się faktem, a samorządy będą kluczowym partnerem dla władzy.

- Jeśli głęboko w to wierzymy, a ja w to naprawdę wierzę, że Śląsk może być przemysłowym sercem Polski i Europy, to nie ma żadnego powodu, żeby ludzie, którzy będą współpodejmować decyzje, patrzyli z oddali na to, co tu się będzie działo - mówił Tusk.

Tusk obiecał utworzenie ministerstwa przemysłu na Śląsku

Poza przeniesieniem resortu przemysłu na Śląsk, plan Tuska zakłada m.in. przekazanie samorządom gruntów ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń na inwestycje w odnawialne źródła energii, odblokowanie inwestycji w OZE i budowę zaplecza produkcyjnego tej branży na Śląsku, modernizację węglowych bloków 200 MW i przeznaczenie 50 mln zł na kształcenie i bazę edukacyjną w ramach programu stypendialnego dla studentów energetyki jądrowej. KO zapowiada, że przeznaczy 82 mld euro ze środków europejskich na transformację energetyczną.

Lider PO podczas wystąpienia krytykował rząd PiS za „śląskie kłamstwa premiera Morawieckiego, czyli albo bardzo ogólne hasła, albo obietnice, których nie byli w stawnie przez lata swoich rządów nie tylko spełnić, ale nawet rozpocząć”.



Mówiąc o swojej wizji Śląska polityk wskazał, że wystarczy rzetelne, "śląskie podejście do swoich obowiązków, żeby marzenia o odbudowie potęgi przemysłowej Śląska stało się faktem". - Dzisiaj pieniądze nie są problemem, dzisiaj problemem jest głupi, uparty, pisowski rząd, który blokuje dostęp do pieniędzy - mówił.

Lider PO o ograniczeniu wydobycia węgla

Jego zdaniem, nikt już dziś nie zastanawia się, czy należy ograniczyć wydobycie polskiego węgla. - Ostatni rok pokazał bardzo wyraźnie, że wydobywanie polskiego węgla nie jest problemem, tylko import węgla z Rosji, czy bardzo egzotycznych krajów. My chcemy wydobywać polski węgiel i nie jest to w najmniejszym stopniu w konflikcie z ideą transformacji energetycznej. Śląsk może być i będzie potęgą przemysłową, w śląskich kopalniach będzie wydobywać się węgiel i równocześnie spełni się marzenie szczególnie młodych pokoleń Ślązaczek i Ślązaków o Śląsku zielonym, gdzie jest tania energia, który stanie się centrum naukowym - powiedział Tusk.



Jak przekonywał, konieczna jest modernizacja zasilanych polskim węglem bloków energetycznych o mocy 200 MW, które powinny produkować energię do czasu powstania w Polsce elektrowni jądrowych. Śląsk jest też miejscem, gdzie mogą powstawać inwestycje oparte na odnawialnych źródłach energii – dodał lider PO, który przekonywał, że nie jest to sprzeczne z interesem Śląska.

Szef PO mówił, że dla Polski na transformację energetyczną w UE przeznaczone jest 82 mld euro. "To oznacza, jeśli my będziemy o tym decydować, że przytłaczająca cześć tej kwoty, tej niewyobrażalnej do tej pory rzeki pieniędzy musi trafić tu, na Śląsk i trafi tutaj. Tak jak powinny tu trafić pieniądze, po które PiS nie potrafi sięgnąć z tzw. sprawiedliwej transformacji" - dodał.

Śląsk stanie się na nowo potęgą przemysłową, po to, żeby Polska energetyka stała się nowoczesna, po to, żeby zmiany, jakie zachodzą w energetyce stały się szansą dla Śląska a nie zagrożeniem Donald Tusk, szef PO

Tusk podkreślił, że ten wielki projekt musi być realizowany „od dzisiaj”, a zmarnowanie potencjału „może być grzechem śmiertelnym”. - Nikt nie ma prawa rządzić w Polsce, nikt nie ma prawa ubiegać się o władze w Polsce, kto nie rozumie, że inwestycje w Śląsk to są nasze inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne, przemysłowe, w jakimś sensie w nasze bezpieczeństwo geopolityczne - podkreślił.

