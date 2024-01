Tusk odczytał fragment Kodeksu karnego. Tak zwrócił się do Dudy

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przebywają w Pałacu Prezydenckim. Tymczasem policja próbuje zatrzymać byłego szefa CBA i MSWiA oraz jego zastępcę, którzy zostali skazani prawomocnymi wyrokami na dwa lata więzienia za udział w aferze gruntowej. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał nakaz doprowadzenia ich do aresztu.

- Nie ukrywamy się, jesteśmy tu u pana prezydenta. Wiemy, że w okolicach Kancelarii Prezydenta gromadzone są siły policyjne w celu zatrzymania nas, w tej chwili rozmawiamy z panem prezydentem - przekazał Kamiński dziennikarzom zgromadzonym na Krakowskim Przedmieściu. Pojawiły się także pogłoski, jakoby Kamiński i Wąsik mieli zostać przetransportowani śmigłowcem do ośrodka w Juracie.

Tusk odczytał fragment Kodeksu karnego i zaapelował do Dudy

Sytuację skomentował już na konferencji prasowej Donald Tusk. W jego ocenie "sytuacja jest niebywała". - Tego nie ma w podręcznikach. [...] Nie ma instrukcji dla premiera ani szefa MSWiA, co zrobić w sytuacji, kiedy skazani wybierają bardziej komfortowe miejsce odosobnienia - Pałac Prezydencki - przyznał premier.

Jego zdaniem "najbardziej niepokojąca jest postawa prezydenta". - To oczywisty sabotaż, jestem tym bardzo przejęty. Martwi mnie to, że prezydent włączył się w działania organizowane przez Jarosława Kaczyńskiego - stwierdził szef polskiego rządu. Zaraz potem odczytał fragment Kodeksu karnego, konkretnie art. 239, dotyczący chronienia przestępców przed wymiarem sprawiedliwości, za co grozić może od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, by "uświadomić panu prezydentowi, w jakiej sytuacji postawił go Kaczyński".

Panie prezydencie, mój gorący apel: dla dobra państwa polskiego musi pan przerwać ten spektakl, on prowadzi nas do bardzo niebezpiecznej sytuacji - Andrzej Duda

Następnie wystosował apel do Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego oraz "innych liderów PiS". - Będziecie za to w pełni odpowiadać: za sabotowanie konstytucji, sabotowanie przepisów prawa, nieszanowanie wyroków sądu i nadużywanie władzy, którą jeszcze w wielu miejscach posiadacie, dla prywatnych interesów osób skazanych. [...] Będę osobiście o to dbał - oświadczył Tusk.

Tusk dodał, że "prezydent wciąż ma prawo łaski". - Teraz ono byłoby w dodatku legalne. Jeżeli naprawdę uważa, że ci panowie nie powinni odpowiadać, za to, co zrobili i zostali prawomocni skazani...Nie jestem doradcą prezydenta, nie będę sugerował mu, co zrobić, ale sprawa jest dla mnie oczywista - powiedział premier.

Źródło: Radio ZET/PAP