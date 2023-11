Tusk odsłania karty. Taki ma być podział stanowisk w Sejmie

W poniedziałek rano rozpoczęło się posiedzenie Rady Krajowej PO, która ma zatwierdzać umowę koalicyjną parafowaną w piątek przez szefa KO Donalda Tuska, liderów Trzeciej Drogi: szefa Polski 2050 Szymona Hołownię, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia.

- Pierwszym testem będzie głosowanie nad kandydaturą PiS na wicemarszałka Sejmu. Jeśli potwierdzi się to, że kandydować będzie pani marszałek (Elżbieta) Witek, to będzie pierwsza próba, pierwszy test dla wszystkich demokratów, którzy obejmą dzisiaj mandaty - powiedział lider PO.

Kandydaci KO na wicemarszałków. Tusk zdradził, jakie są rekomendacje

Jak dodał, "to nie jest nic łatwego, nic przyjemnego - twardo stawać po stronie prawdy, po stronie zasad". - Dzisiaj od was zależy, bo ludzie swoje zrobili, żeby nigdy nie powtórzyło się to, czego byliśmy świadkami przez osiem lat, żeby już nigdy nie było np. reasumpcji, bo nie pasował wynik głosowania - podkreślił Tusk.

Donald Tusk zdradził też, kogo z KO rekomenduje na najważniejsze funkcje w parlamencie. Wicemarszałkiniami Sejmu zostaną Monika Wielichowska i Dorota Niedziela. Z kolei Rafał Grupiński ma zostać wicemarszałkiem Senatu.

Wcześniej z umowy koalicyjnej dowiedzieliśmy się też, że kandydatką na marszałkinię Senatu jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Tusk przypomniał podczas obrad, że w poniedziałek odbędzie się głosowanie na marszałka Sejmu, a kandydatem koalicji jest Szymon Hołownia (Polska 2050).

- Jesteśmy stworzeni do ciężkiej pracy, powołani do zadań wyjątkowych. Chciałbym, żebyśmy sprostali i żebyście zasłużyli na opinię tak wielkich, jak wielkie zadania przed nami stoją. Tego wam życzę. Do roboty! - zagrzewał szef PO członków swojej partii. Kandydat na premiera zaznaczył, że powrót do Sejmu i perspektywę kierowania pracami rządu traktuje jako bardzo poważny obowiązek.

Źródło: Radio ZET/PAP