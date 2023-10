Tusk opisał "najbardziej prawdopodobny scenariusz". "Będziemy działać twardo, ale z prawem"

Wybory parlamentarne 2023 już 15 października. Na trzy dni przed niedzielnym głosowaniem Donald Tusk na antenie TVN24 mówił o scenariuszach opozycji po ogłoszeniu oficjalnych wyników. Tak lider PO odpowiedział na pytanie o "uwolnienie" instytucji takich, jak TVP czy NBP z nominantów PiS: - Proszę mi wierzyć, my nie damy się oszukać, jeśli dostaniemy mandat od ludzi, a głęboko w to wierzę, to będziemy także mieli poczucie siły, sprawczości. I to wtedy zmienia wszystko.

Dodał: - Poza tym przygotowaliśmy, wspólnie z naszymi partnerami po demokratycznej stronie sceny politycznej, bardzo szczegółowe plany dotyczące odzyskania dla polskiej opinii publicznej mediów, które dzisiaj są mediami rządowymi.

Wybory 2023. Donald Tusk ujawnił plan opozycji

Według lidera PO jego ugrupowanie znajdzie "sposoby, żeby ewentualne weto prezydenckie nie było skuteczne". - Będziemy działali zgodnie z prawem, ale w sposób twardy i jednoznaczny - tłumaczył.

- Nie jestem hazardzistą, nie chcę się zakładać, ale przeczucie mi mówi, serce mi dzisiaj mówi, że najprawdopodobniej, kiedy ogłoszone zostaną oficjalne wyniki, to zobaczymy, że dzisiejsza opozycja będzie miała zdolność odrzucania weta prezydenckiego. Naprawdę nie można wykluczyć tego scenariusza. On wydaje mi się dzisiaj dość prawdopodobny - komentował.

Tusk znów premierem? - Ustaliliśmy razem (z Lewicą i Trzecią Drogą - red.) priorytety. Chcę wam powiedzieć, i to bardzo serio: nie będzie żadnego problemu z utworzeniem rządu Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Co do priorytetów, już dawno jesteśmy dogadani: co do praworządności, wolnych mediów, niezależnych sądów - mówił.

Donald Tusk zapowiadał, że "samorząd terytorialny zostanie znowu uwolniony od tego gorsetu centralistycznego, jaki PiS nałożył". - Więc roboty, pomysłów, projektów wspólnych jest bardzo dużo. - A kto będzie premierem? Zobaczymy wyniki, usiądziemy przy stole. I na pewno nie będzie to przeszkodą, żeby szybko zacząć dobrze rządzić - podsumował.