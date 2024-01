Tusk oskarżony o "tortury". Kaczyński mówi, że Kamiński cierpi, a ten bryluje w mediach

Jarosław Kaczyński w bardzo mocnych słowach komentował wydarzenia związane ze skazaniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Padło nawet oskarżenie o "stosowanie tortur". Prezes PiS zapowiedział, że jego formacja zwróci się do instytucji międzynarodowych z "oskarżeniem polskich władz" o tortury. W czwartek 25 stycznia rozpoczęło się kolejne posiedzenie Sejmu. Transmitujemy i relacjonujemy je na żywo na RadioZET.pl.

Kaczyński powiedział dziennikarzom w Sejmie, że Kamiński i Wąsik ostatecznie nie pojawili się na Wiejskiej, bo jego zdaniem "są po prostu w bardzo złym stanie zdrowia na skutek przestępstw, które zostały wobec nich popełnione w trakcie pobytu w więzieniu". Wiemy jednak, że tego samego dnia Maciej Wąsik udzielał wywiadu Radiu WNET, a po godz. 12 wraz z Kamińskim pojawił się w redakcji prawicowej telewizji wPolsce.pl. Dzień wcześniej politycy pojawili się w Pałacu Prezydenckim, a wieczorem byli gośćmi Danuty Holeckiej w Telewizji Republika.

Kaczyński oskarża Tuska o torturowanie Kamińskiego

Kaczyński oskarżył Tuska o torturowanie Kamińskiego. - Szczególnie jeden z nich czuje się źle, a poza tym zastosowano wobec niego tortury. My się oczywiście, bo jest taka instytucja w Unii Europejskiej, do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska i on osobiście powinien za tortury w Polsce odpowiadać - powiedział na korytarzu sejmowym.

Na pytanie, o jakie tortury chodzi, Kaczyński stwierdził, że "bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeżeli chodzi o przegrody nosowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból i wiedząc o tym, że on za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia". - To jest tortura i ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to i to nie jakimiś tam drobnymi karami, tylko wieloletnimi karami więzienia - powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński zauważył także, że "tortury bywają różne". - Są takie, które widać na zewnątrz i takie, których nie widać - mówił. W ten sposób skomentował wizytę Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim.

Dodał, że prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie Kamińskiego i Wąsika, "jest za rzeczy, które jeśli w ogóle mogłyby być uznane za przestępstwo, to mogły być ukarane jakąś naganą i sędziowie, którzy wydali ten wyrok, doskonale o tym wiedzą i sami powinni stanąć przed sądem". - Prawomocne były także wyroki stalinowskie, a to są dokładnie tego rodzaju sądy i ci sędziowie powinni odpowiedzieć za swoje zbrodnie - powiedział Kaczyński.

Źródło: Radio ZET/ tvn24.pl/ Twitter (X)