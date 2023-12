Tusk pochwalił się, jaki serial ostatnio oglądał. "Ja się ubawiłem"

Donald Tusk podczas środowej konferencji prasowej komentował spór wokół kierownictwa TVP. Został zapytany przez dziennikarza prawicowej Telewizji Republiki o sprzeczne opinie prawne w sprawie zmian, które od tygodnia mają miejsce w TVP, PAP i Polskim Radiu.

- Ze sporów prawnych PiS wyciąga bardzo złe wnioski. Występuje przeciwko Państwu Polskiemu. To, co dziś robią, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej jest Polska, zapisze się czarnymi zgłoskami w polskiej historii. Taka rebelia, w najgorszym XVIII-wiecznym wydaniu - komentował premier. Po chwili niespodziewanie nawiązał do najnowszego polskiego serialu produkcji Netflixa.

Donald Tusk oglądał serial "1670". "Ubawiłem się"

- Wszystkim serdecznie polecam - nie powiem jakiej wytwórni - ale jest taki śmieszny serial "1670" - powiedział Donald Tusk. Miał na myśli serial komediowy, którego akcja toczy się w XVII-wiecznej Polsce po szwedzkim potopie. Z perspektywy grodu Adamczychy i jej właściciela Jana Pawła Adamczewskiego w kolejnych odcinkach wyśmiewane są polskie przywary i stereotypy.

Na tę deklarację premiera dziennikarz Republiki zareagował: - No nie, to jest poniżej pasa. Po chwili szef rządu doprecyzował swoje zdanie.

- To jest komedia, nawet w konwencji kabaretu. Dawno nie widziałem tak trafnego obrazu części sceny politycznej, jak tam. Ja się bardzo ubawiłem. Jak widać, nawet kwestia poczucia humoru podlega różnych interpretacjom - komentował prezes Rady Ministrów.

Źródło: Radio ZET