Tusk pożegnał Morawieckiego w KPRM i zajął jego biuro. "Pierwszy podpis"

Donald Tusk przybył do Kancelarii Premiera, gdzie powitał go ustępujący szef rządu Mateusz Morawiecki. Zdjęcie przedstawiające obu polityków opublikował na Twitterze (X) Piotr Müller. O czym rozmawiali Tusk i Morawiecki? Tego nie wiemy, ale z reguły tego typu spotkania mają charakter czysto kurtuazyjny.

"Pierwszy podpis" - to z kolei tytuł kolejnego zdjęcia z KPRM. Widzimy na nim nowego premiera Donalda Tuska, podpisującego decyzję urzędową. Tuż obok stoi nowy szef kancelarii Jan Grabiec. "To dla mnie ogromny zaszczyt. A teraz do roboty" - dodał w innym wpisie Grabiec.

Niedługo po zaprzysiężeniu rządu, w KPRM odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Donalda Tuska z szefami resortów. Po jego zakończeniu nowi ministrowie opuścili budynek i udali się do swoich miejsc pracy, gdzie zostali powitani przez dotychczasowych ministrów z tymczasowego gabinetu Mateusza Morawieckiego. To tradycyjna formuła podczas zmiany ekipy rządzącej i przekazania urzędu.

W środę o godz. 9 w Pałacu Prezydenckim odbyło się zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska, który dzień wcześniej otrzymał w Sejmie wotum zaufania. - Widzimy w ostatnich dniach niezwykłe poruszenie polskich serc. Nie tylko ten fenomen 15 października, te miliony Polek i Polaków, które do późnych godzin nocnych czekali na możliwość oddania głosu na Polskę, ale też to wszystko, co działo się później. Przez te dwa miesiące, kiedy ci sami wyborcy, te same Polki, ci sami Polacy tak cierpliwie i równocześnie z nadzieją i entuzjazmem czekali na dokonanie się tego historycznego werdyktu. Ich werdyktu, jaki zapadł ich głosami 15 października - mówił Tusk.

- Chciałbym, żeby w przyszłą środę odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Żebyśmy usiedli i porozmawiali o sytuacji bezpieczeństwa Polski tak, jak czyniliśmy to wcześniej - powiedział prezydent Andrzej Duda po powołaniu rządu Donalda Tuska. - Kontynuujmy tą - w moim przekonaniu - bardzo dobrą i korzystną dla Polski formułę współpracy - dodał.

Prezydent Duda na stanowisko wicepremiera, a także szefa MON powołał lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, na wicepremiera oraz ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy. Rząd Donalda Tuska liczy w sumie 26 ministrów.

Źródło: Radio ZET