Donald Tusk podczas wiecu wyborczego w Pile 21 września mówił o tym, że Bezpartyjni Samorządowcy to "przystawka PiS" oraz "pomocnicy Kaczyńskiego" i zarzucił im wprost, że są finansowani przez partię rządzącą. Wypowiedź przewodniczącego PO komentował na antenie Radia ZET lider Bezpartyjnych Samorządowców Robert Raczyński. – Niech zapyta swojego kandydata do Senatu, panią Polak z lubuskiego, czy ona współpracuje z nami, bo jesteśmy koalicjantem. By zadzwonił i zapytał, czy to dobra czy zła koalicja – mówił samorządowiec.

Donald Tusk pozwany w trybie wyborczym

We wtorek Bezpartyjni Samorządowcy ogłosili, że złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko Donaldowi Tuskowi. "Liderzy dużych partii politycznych budują swoją kampanię na emocjach, atakach i kłamstwie" – argumentowali. Rzecznik ruchu Krzysztof Maj napisał, że rosnące poparcie formacji "nie jest na rękę PiS, dlatego musieliśmy wygrać z TVP, która nas pomijała".

"Nie jest też na rękę PO, której lider kłamie na nasz temat. Zastanawia mnie, dlaczego to robi, skoro jego partyjny kolega Michał Szczerba za insynuacje o naszej współpracy z PiS przegrał z nami w sądzie" – dodał Maj.

Wcześniej Interia poinformowała nieoficjalnie, że do Sądu Okręgowego w Legnicy wpłynął pozew w trybie wyborczym przeciwko Tuskowi złożony przez Bezpartyjnych Samorządowców, którzy domagają się od lidera PO "wygłoszenia przeprosin na pięciu wiecach wyborczych, w telewizji i w mediach społecznościowych".

Proces w trybie wyborczym. Ile czasu na decyzję sądu?

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, sąd okręgowy rozpoznaje wniosek złożony w trybie wyborczym w ciągu 24 godzin. W ciągu następnych 24 godzin strony mają czas na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu. Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin, na koszt zobowiązanego. W orzeczeniu sąd wskazuje medium, w rozumieniu prawa prasowego, w której ma nastąpić publikacja oraz termin publikacji.