Tusk reaguje na decyzję PiS. "Właśnie się dowiedziałem. To dzięki wam"

W obecnej kadencji Sejmu nie uda się powołać komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Pozostanie to zadaniem Sejmu kolejnej kadencji - poinformował w rozmowie z PAP członek prezydium klubu PiS Marek Ast. Na decyzję obozu władzy zareagował już Donald Tusk. "To dzięki wam" - powiedział na udostępnionym na Twitterze nagraniu lider PO. Nawiązał tym samym do Marszu 4 czerwca, gdy ulicami Warszawy w proteście przeciw "lex Tusk" przeszło kilkaset tysięcy osób.