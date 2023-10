Tusk reaguje na oświadczenie Dudy. "Pieniądze mogą przepaść"

Donald Tusk przebywa obecnie w Brukseli, gdzie prowadzi rozmowy ws. odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Lider Koalicji Obywatelskiej wziął już udział w szczycie Europejskiej Partii Ludowej oraz spotkał się również z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

W czwartek 26 października prezydent Andrzej Duda wygłosił oświadczenie po konsultacjach z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie. - Mamy dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. To zupełnie nowa sytuacja. Muszę to rozważyć. Jest to jedno z najpoważniejszych zagadnień, nad którymi się obecnie pochylam - mówił Andrzej Duda.

Do słów prezydenta odniósł się Donald Tusk. - Przede wszystkim jasne jest to, kto ma większość w parlamencie. Pan prezydent ma swoje uprawnienia, nie jest moim zadaniem w żaden sposób wpływać na decyzje prezydenta. Mogę powiedzieć po tym co wczoraj i dziś usłyszałem w Brukseli. Czas jest bezcenny w tej chwili dla Polski - powiedział.

Środki z KPO dla Polski. "Każda zwłoka jest nie do zaakceptowania"

Kandydat na premiera z Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że "dobrze byłoby nie przedłużać tego procesu ponad ewidentną potrzebę, ponieważ [...] od tempa zależy ile i kiedy Polska dostanie pieniądze". Tusk wspomniał także, że środki z KPO, to "nie jest rzecz jedyna ważna, czy najważniejsza, ale bardzo bym chciał, żeby wreszcie w polskiej polityce te praktyczne rzeczy też zaczęły odgrywać rolę".

- Dobrze byłoby, gdyby nie było politycznych przepychanek, tylko proste, oczywiste decyzje, bo na końcu opłaci się to wszystkim Polakom. Na tym polega to dzisiejsze wyzwanie oprócz wielu innych - dodał Donald Tusk.

Według niego "trzeba wykorzystać każdy dzień, każdą godzinę, bo pieniądze mogą przepaść". Lider KO dodał, że "my musimy wydać te gigantyczne pieniądze w ciągu dwóch lat. Każda zwłoka jest tutaj absolutnie nie do zaakceptowania".

- Jeśli pan prezydent uważa, że potrzebuje dużo więcej czasu, ja muszę tylko cierpliwi czekać na tę decyzję, bo tak mówi konstytucja. No i będę czekał - zakończył.