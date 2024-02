Tusk reaguje na ruch Dudy. "Możemy wszystko powiedzieć"

W czwartek Andrzej Duda ogłosił zwołanie Rady Gabinetowej, czyli obrad Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta. Przekazał, że posiedzenie odbędzie się we wtorek 13 lutego o godzinie 13:00.

Do decyzji prezydenta odniósł się podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk. - To jest format przewidziany przez Konstytucję. Tam nie ma o czym dyskutować. To jest uprawnienie prezydenta, żeby zaprosić ministrów na spotkanie - powiedział Donald Tusk.

Tusk reaguje na Radę Gabinetową. "Jeśli prezydent tego potrzebuje"

- Jeśli pan prezydent potrzebuje zwołania rady gabinetowej, żeby się dowiedzieć co z CPK albo z atomem w Polsce, to możemy przecież na takim spotkaniu wszystko powiedzieć - dodał Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że "jest to spotkanie nieformalne w tym sensie, że nie ma tam żadnych kompetencji".

- To nie jest rząd, a miejsce wymiany informacji między prezydentem a ministrami mojego rządu. Oczywiście będziemy na zaproszenie, czy wezwanie - jak zwał tak zwał. Będziemy jego gośćmi i bardzo chętnie podzielę się informacjami, chociaż one są dostępne w przestrzeni publicznej. Ale jeśli pan prezydent potrzebuje zwołania Rady Gabinetowej, żeby się dowiedzieć co z CPK albo atomem w Polsce, to możemy przecież na takim spotkaniu wszystko powiedzieć - stwierdził Donald Tusk.

Zmiana nastrojów w Pałacu Prezydenckim. Tusk: Nie czyje się kompetentny, żeby to wyjaśnić

Szef rządu stwierdził też, że "byłby bardzo usatysfakcjonowany, gdyby ta Rada Gabinetowa była na żywo we wszystkich telewizjach". - Żeby nie było żadnych domysłów, bo niektórzy byli zaskoczeni. Ale tu gospodarz decyduje, więc ja nie będę się wtrącał - dodał.

- Jeśli pytacie mnie, czy rozumiem tę zmianę nastrojów, która ma dość szybką sekwencję jeśli chodzi o urząd prezydencki to ja nie czuje się kompetentny, żeby wyjaśnić, dlaczego to jest takie dynamiczne - ocenił w czwartek Donald Tusk.

Źródło: Radio ZET