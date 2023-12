Tusk reaguje na słowa Kaczyńskiego o "niemieckim agencie". "Powinienem być mu wdzięczny"

Po odśpiewaniu przez posłów hymnu Jarosław Kaczyński wkroczył na sejmową mównicę i oświadczył, że Donald Tusk "jest niemieckim agentem". Po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą nowy premier skomentował słowa prezesa PiS.

Jarosław Kaczyński zaatakował Donalda Tuska

W swoim pierwszym przemówieniu po wyborze na premiera Donald Tusk nawiązał do historii swojej rodziny i ataków ze strony TVP. - Chcę zadedykować zwycięstwo moim dziadkom. [...]. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Kiedy 90 proc. ludzi uciekało z dawnego Wolnego Miasta Gdańsk i wybrało Niemcy, pośród kilku tysięcy, którzy pozostali, było dwóch moich dziadków, Polaków: Józef Tusk i Franciszek Dawidowski. Im dedykuję tę wygraną - mówił szef rządu.

- Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "fur Deutschland". Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Gdy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński, do mnie, publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział, po tym, co zrobił-powiedział Tusk, zwracając się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego.

Po wystąpieniu Tuska posłowie spontanicznie odśpiewali hymn. Na koniec obrad na mównicę wtargnął Jarosław Kaczyński i zaatakował słownie Tuska. - Jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża. Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem. Po prostu niemieckim agentem - oznajmił prezes PiS, a posłowie tego ugrupowania zaczęli skandować "do Berlina!".

Premier zareagował na słowa prezesa PiS

Po spotkaniu z prezydentem Dudą, podczas którego ustalono, że zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w środę 13 grudnia o godz. 09:00, nowy prezes Rady Ministrów skomentował słowa swojego największego oponenta.

- Jeśli ktoś miał wątpliwości, jak ważne było to, by odsunąć ich od władzy, to Jarosław Kaczyński pokazał wszystko dzisiaj. Widziałem po minach posłanek i posłów PiS-u... Prezydent też nie ma wątpliwości, że tak się nie robi. Ale to jest jego problem. Ja w zasadzie powinienem być mu wdzięczny, że tak bardzo odkrywa, co mu siedzi w głowie - ocenił Donald Tusk.

