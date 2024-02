Tusk ograł Dudę? "Wskazał prezydentowi jego kompetencje"

We wtorek odbyła się Rada Gabinetowa, czyli posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta, zwoływane w istotnych dla państwa sprawach. Tym razem celem zorganizowanej przez Andrzeja Dudę Rady były konsultacje ws. strategicznych dla państwa inwestycji, takich jak CPK czy elektrownia atomowa. Prezydent chciał się dowiedzieć, czy rząd zamierza kontynuować - a jeśli tak, to w jakim zakresie - projekty poprzedniej ekipy.

Nie było to jedyny temat, jaki pojawił się na obradach. W części dostępnej dla mediów (dalsza część posiedzenia została utajniona) premier Donald Tusk wręczył prezydentowi dokumenty potwierdzające zakup Pegasusa - narzędzia do inwigilacji - ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Tusk ograł Dudę? Kalisz: wskazał prezydentowi jego kompetencje

To, co działo się w Pałacu Prezydenckim, komentował w najnowszym odcinku podcastu Radia ZET "Machina Władzy" adwokat i były polityk Ryszard Kalisz. On sam w przeszłości - jako szef MSWiA oraz kierujący Kancelarią Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego - niejednokrotnie uczestniczył w takich posiedzeniach.

Kalisz zwrócił uwagę na zaskakujący gest ze strony Tuska, który na początku obrad wręczył Dudzie plik dokumentów ws. Pegasusa. - Wyśmienita zagrywka. Premier wskazał prezydentowi jego kompetencje, czyli kwestie bezpieczeństwa państwa - tłumaczył.

W opinii Kalisza Rada Gabinetowa jako organ ma "ogromną wartość jako narzędzie uwspólniania polityki między dwoma członami władzy wykonawczej": ośrodkiem prezydenckim a rządem, jeśli reprezentują dwa różne, czasem skonfliktowane ze sobą stronnictwa polityczne. Wspomniał też choćby początki kohabitacji między Kwaśniewskim a rządem AWS-Unia Wolności w końcówce lat 90.

Na początku wtedy też nie było łatwo. Z UW mieliśmy coś w rodzaju wspólnego porozumienia mentalnego, ale już np. w wypowiedziach polityków AWS dało się wyczuć zapowiedzi ograniczenia prerogatyw prezydenta, ograniczenia mu budżetu, w myśl zasady "niech najlepiej siedzi w domu i nic nie robi" - Ryszard Kalisz

- Dzisiejsza większość tego nie robi - stwierdził w odpowiedzi na uwagę, że PiS o to samo oskarża dziś gabinet Tuska. Były szef KPRP wspomniał również o deklaracji Andrzeja Dudy, który zapowiedział, że będzie wetował ustawy rządowe, dopóki do głosowań nie zostaną dopuszczeni Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

Zdaniem Ryszarda Kalisza ostatnie posiedzenie Rady "nie mogło się udać", ponieważ "za dużo jest wzajemnego napięcia i wrogości" między obecnym prezydentem a Radą Ministrów.

Oprócz Rady Gabinetowej wśród tematów najnowszego odcinka podcastu "Machina Władzy" w Radiu ZET były m.in. sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym oraz opóźniające się zaprzysiężenie przez Andrzeja Dudę nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej.

