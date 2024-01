Donald Tusk rozpoczął w poniedziałek 22 stycznia zapowiadaną od kilku dni wizytę w Kijowie. Premier wspominał o niej m.in. w wywiadzie dla trzech stacji telewizyjnych już w piątek 12 stycznia. Szef rządu mówił wtedy, że wizyta w ukraińskiej stolicy będzie jednym z tematów rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, która odbyła się w zeszłym tygodniu.

Tusk w Kijowie. Mówił, że to dla Polski "kwestia numer jeden"

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z Donaldem Tuskiem na dworcu kolejowym w Kijowie. Z uwagi na toczącą się wojnę polscy przywódcy odbywają wizyty na Ukrainie drogą lądową.

- Dla nas obu, pan prezydent był też w to bardzo zaangażowany, sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia numer jeden ze względu na polskie bezpieczeństwo. Są tam także do załatwienia inne sprawy, związane choćby z interesami polskich przewoźników, więc mamy o czym rozmawiać w Kijowie - powiedział wtedy premier.

Źródło: Radio ZET/PAP