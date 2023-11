Tusk szykuje wielki powrót. Siemoniak go komplementuje. "Korzyść dla Polski"

W mediach pojawiły się spekulacje, że Radosław Sikorski zostanie szefem dyplomacji w nowym rządzie. Donaldowi Tuskowi ma być potrzebny "killer, żeby ścierał się z prezydentem Andrzejem Dudą". Wiceprzewodniczący PO i były szef MON Tomasz Siemoniak powiedział w Radiu ZET, że decyzję o tym, kto będzie w rządzie, ogłoszą premier i liderzy opozycji, ale sam bardzo wysoko ceni Sikorskiego.

W ocenie Siemoniaka Sikorski był jednym z najlepszych szefów dyplomacji po 1990 roku. – Pracowaliśmy razem 4 lata. Był ministrem spraw zagranicznych, ja ministrem obrony. Jest jedną z osób, które mają pozycję w świecie – przekonywał popołudniowy Gość Radia ZET. – Jest znany wśród polityków europejskich i amerykańskich. Na pewno jeśliby taka decyzja zapadła, będzie to z korzyścią dla Polski – dodał.

Beata Lubecka dopytywała swojego gościa, czy nominacja dla Sikorskiego byłaby politycznym strzałem w dziesiątkę. – Nie chcę uprzedzać faktów. Cenię go bardzo wysoko, świetnie by było, gdyby mógł być w nowym rządzie, ale to jest decyzja Donalda Tuska, decyzja liderów koalicji – skwitował polityk.

Sikorski po ponad dziewięciu latach może wrócić do rządu

Radosław Sikorski pełnił szereg ważnych funkcji w polskim rządzie, m.in. ministra spraw zagranicznych w latach 2007–2014. Przyczynił się do umocnienia pozycji Polski w NATO i Unii Europejskiej. Podczas Euromajdanu poprowadził misję dyplomatyczną UE w Kijowie. W wyborach w 2019 roku uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. W Brukseli został przewodniczącym Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

Źródło: Radio ZET