Tusk ujawnił fragment umowy koalicyjnej? Tajemniczy dokument na nagraniu

Z końcem października na Twitterowym profilu Donalda Tuska pojawiło się nagranie, na którym lider PO mówi o powyborczych celach oraz zapowiada wizytę we wrocławskim Jagodnie, gdzie głosowanie w wyborach parlamentarnych trwało najdłużej.

Tusk ujawnił fragment umowy koalicyjnej?

Największą uwagę przykuł jednak leżący na biurku Tuska dokument. Jak podaje Polsat News, widać na nim prawdopodobnie zapis przyszłej umowy koalicyjnej. Reporterowi stacji Dariuszowi Ociepie udało się odczytać fragment tekstu.

"Tekst zaczyna się od słów: My niżej podpisani. W kolejnych linijkach jest mowa o zobowiązaniu do przywrócenia praworządności i należytej pozycji w polityce międzynarodowej" - podaje polsatnews.pl.

Hołownia: Umowa koalicyjna będzie jawna

Umowa koalicyjna Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy, czyli partii, które najpewniej stworzą przyszły rząd, to obecnie jeden z ważniejszych medialnie tematów. W piątek odniósł się do niego Szymon Hołownia, który na antenie TVN24 powiedział, że "jest to bardzo dobry tekst".

- Będzie jawny, bo po to był pisany, żeby był jawny i żeby wreszcie były jawne umowy między ugrupowaniami, które zawierają umowy koalicyjne - powiedział Hołownia.

Źródło: Radio ZET/Polsat News