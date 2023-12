Tusk w expose przyznał się do błędu. "Dostałem z domu telefon"

Donald Tusk na wstępie wystąpienia przypomniał, że 16 lat temu po raz pierwszy wygłaszał exposé jako premier, które trwało ponad trzy godziny. – Chciałem wtedy powiedzieć o wszystkim, byłem premierem debiutantem – przyznał i dodał, że wyciągnął z tego wnioski.

Exposé Donalda Tuska. W 2007 roku mówił trzy godziny

– Dostałem z domu telefon z przestrogą: w 2007 roku mówiłeś trzy godziny. To, co zapamiętali Polacy to to, że mówiłeś trzy godziny – mówił Tusk. – W związku z tym dzisiaj skupię się na sprawach najpoważniejszych. Jestem przekonany, że ten podniosły moment, bo takim przecież jest ten dzień, wymaga poważnej narracji – dodał.

– Za nami bardzo brutalna i spektakularna kampania wyborcza. Polska polityka od kilku lat zatraciła powagę debaty publicznej – ocenił. – Wczoraj miałem okazję podziękować moim najbliższym, teraz chciałbym rozpocząć od podziękowania tym, którzy przez lata nie zwątpili, że Polska może być lepsza – powiedział.

Śledź relację na żywo z wtorkowych obrad Sejmu

Donald Tusk nowym premierem

W poniedziałek upadł rząd Mateusza Morawieckiego. Sejm wybrał w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych poinformowała, że zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska odbędzie się w środę o godzinie 9:00.

Źródło: Radio ZET