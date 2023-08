Mocny apel Tuska w Gdańsku. "Zepsutą władzę należy zmieść"

Donald Tusk przemawiał w czwartek w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności. Lider PO oraz były premier przyznał, że „jest w domu”, a w związku z tym czuje presję miejsca, w którym występuje.

Wielokrotnie nawiązywał do rocznicy sierpnia 1980, czyli podpisania porozumień ówczesnej władzy z „Solidarnością”. Porównywał tamte zdarzenia i kontekst do dzisiejszej sytuacji przed wyborami parlamentarnymi 2023. - Wtedy ludzie potrafili wstać i zaryzykować wszystko. Nie wahali się. A tamci (ludzie władzy - red.) od Gierka mogliby się uczyć od Morawieckiego i Kaczyńskiego, jak się rozkrada majątek narodowy - mówił Tusk.

Tusk w Gdańsku. "Zepsutą władzę należy zmieść"

Mówił o "pogardzie władzy wobec zwykłych ludzi", o "bezwstydnej, bezczelnej propagandzie kłamstwa", traktowaniu ludzi "jak idiotów". - Prezesie Kaczyński, jeśli nie kochasz ludzi, to nigdy nie będziesz dobrze rządził. Nie nauczyliście się kochać bliższych i dalszych (sobie - red.) ludzi. Potraficie tylko ich wykorzystywać, meblować życie. Nie potraficie pomóc ludziom – mówił Tusk.

- Powinniśmy, tak jak wtedy, powiedzieć „dosyć”. [...] My w wielu dziedzinach życia mamy do czynienia dokładnie z taką samą władzą. To klisza z tamtych zachowań – apelował lider PO.

- Zobaczycie marsz miliona serc w Warszawie. Będzie nas 10 milionów w całej Polsce. Ich będzie parę tysięcy. Będziemy wiedzieli, że my to naród, a oni to zepsuta władza, którą należy zmieść przy pomocy kartki wyborczej – zapowiadał Tusk.

Na koniec nawiązał do Pawła Adamowicza, tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska w styczniu 2019 roku. - Dziedzictwo sierpnia, Solidarności, Pawła Adamowicza, ma wielką wagę na jutro, pojutrze - mówił były premier. Poprosił o poparcie w wyborach. - Mamy wszystko, co jest potrzebne. Zostało nam 45 dni. Po 10 milionów głosów - zakończył przemówienie szef PO.