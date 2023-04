Tusk w kampanii nie wybacza. Tomasz Lenz poleciał z list. Było tak blisko

Dobiegła końca blisko roczna walka o miejsce na liście Tomasza Lenza, posła PO, szefa okręgu kujawsko-pomorskiego. Rozpoczęła się w lipcu 2022 r., kiedy na antenie TVP INFO odniósł się do 13. i 14. emerytury i ich wpływu na inflację. Mimo wielkich starań odpadł w wyścigu do wyborów parlamentarnych 2023.

Tusk? W Kampanii nie wybacza. Tomasz Lenz odpada z list PO

W ubiegłym roku Lenz na antenie TVP INFO komentował świadczenia socjalne Prawa i Sprawiedliwości - 13. i 14. emeryturę. Zasugerował zawieszenie transferów na czas szalejącej inflacji, tym samym wycofanie pieniądza z rynku, celem podniesienia jego wartości. - Zastanówmy się, czy okresowo nie ograniczyć wypływu pieniądza na rynek. Czyli może zawiesić "czternastkę" i "piętnastkę" i powiedzieć: "wypłacimy te pieniądze, ale z opóźnieniem, za kilkanaście miesięcy" - mówił. Tym samym Lenz poddał, w oczach opinii publicznej, w wątpliwość regułę przyjętą przez władze PO głoszącą: "Co zostało dane, nie zostanie odebrane".

Borys Budka jako pierwszy twierdził wtedy, że dla Lenza nie znajdzie się miejsce na listach PO. Ale "wyrok" został odroczony, a sam poseł - jak twierdzi Wirtualna Polska powołując się na źródła w partii - "bardzo mocno starał się wrócić do łask liderów Platformy". Po upływie miesięcy miał nawet usłyszeć, że być może nie wszystko stracone, a komentarz o programie społecznym zostanie "zapomniany". Takiej okazji nie przepuściło Prawo i Sprawiedliwość.

"Nie do wiary. Tusk zapowiadał odsunięcie po tym, jak ten w chwili szczerości przyznał, że jest zwolennikiem obcięcia emerytur. Bo emeryci «biegną do sklepu, pieniądze wydają i nakręcają inflację». Pół roku minęło i Lenz wraca na honorowe miejsce. Wiarygodność PO" - napisał na Twitterze wiceminister Paweł Jabłoński, wytykając zaangażowanie posła w spotkaniach Donalda Tuska (poniżej wydarzenie sprzed kilku dni w Toruniu).

Ostatecznie wątpliwości rozwiano w programie "Tłit" WP w czwartek 27 kwietnia. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński potwierdził, że deklaracja o odsunięciu Lenza pozostaje w mocy. "Wszelkie deklaracje dot. list będą zrealizowane. Donald Tusk mówił bardzo jasno, że pan Tomasz Lenz nie będzie kandydował do Sejmu. Natomiast jest naszym parlamentarzystą, jak jest posiedzenie, to trudno, żeby go tam nie było" - mówił.

Sam Lenz zapytany przez WP odpowiada krótko: "w najbliższych wyborach nie będzie mnie na listach PO".

RadioZET.pl/Wirtualna Polska