Tusk włącza tryb przyspieszenia na finiszu kampanii. Oto tajna broń KO

Wybory parlamentarne 2023 już 15 października. Opozycja, która według ostatnich sondaży partyjnych, ma szansę na stworzenia koalicyjnego rządu i odebranie władzy z rąk PiS, rzuca wszystkie środki na ostatnie dni kampanii. Według Onetu Koalicja Obywatelska ma specjalny plan, jak na swoją stronę przyciągnąć niezdecydowanych i wahających się wyborców.

- Tutaj każda godzina będzie ważna. Specjalny przekaz będziemy kierowali do kobiet, które naszym zdaniem mogą przesądzić o tym, kto w Polsce będzie rządził - przekazał informator portalu ze sztabu KO. Onet dodał: "Tusk ma jeździć po Polsce do ostatniej minuty kampanii. Dziś będzie w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie). Do piątku odwiedzi też m.in. Podlasie, Śląsk i Pomorze. Dwa z tych regionów, czyli Śląskie oraz Warmińsko-Mazurskie, należą do grona województw, o które toczyć się będzie zacięta walka".

Wybory 2023. Onet: Tusk zawalczy o głosy kobiet

Według informacji portalu, który powołał się na wewnętrzne badania w KO, zaledwie kilka tysięcy głosów może w niedzielę zdecydować o trzeciej z rzędu kadencji PiS u władzy lub zwycięstwie opozycji.

Sztabowcy Tuska nie chcieli rozmawiać z Onetem o poniedziałkowej debacie w telewizji rządowej, gdzie Tusk w ocenie komentatorów zaprezentował się przeciętnie, a zdaniem niektórych słabo na tle konkurencji z innych partii.

- Być może to nie był najlepszy występ w jego karierze, ale swój podstawowy cel osiągnęliśmy. Ludzie zobaczyli, że wbrew propagandzie TVP Tusk nie ma ogona, rogów i kopyt, tylko jest normalnym gościem - mówił sztabowiec KO w rozmowie z Onetem.