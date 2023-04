Tusk wspominał papieża. "Gdyby nie jego słowa, być może nie weszlibyśmy do UE"

Donald Tusk podkreślił, że Polki i Polacy zawsze będą pamiętać papieża Jana Pawła II jako tego, który pomógł odzyskać nam godność i wolność, a Polsce niepodległość. - Żadna partia polityczna, żaden polityk nie powinien używać pamięci o Janie Pawle II przeciwko drugiemu człowiekowi - dodał szef PO.

Zwrócił uwagę, że wszystkich nas dotknęła "ta agresywna dyskusja" po reportażu TVN24 "Franciszkańska 3". W materiale, którego premiera odbyła się na antenie telewizji 6 marca, zaprezentowano dowody, które miały sugerować wiedzę kard. Karola Wojtyły (przyszłego papieża) na temat pedofili wśród księży krakowskiej kurii, którą kierował.

Donald Tusk na Podlasiu o Janie Pawle II

- Ja sobie wtedy przypomniałem jedno z tych spotkań z Janem Pawłem II w Gdańsku na Zaspie. Jan Paweł II zwrócił się wtedy do nas, mówię o tych wszystkich, którzy wzięli ze sobą zakazane wtedy transparenty "Solidarności". (...) Wszyscy czekaliśmy na takie słowa zagrzewające do boju, do walki, a Ojciec Święty powiedział wtedy te smutne słowa o tym, czym jest naprawdę solidarność i zresztą powtarzał na różnych spotkaniach w różny sposób, ale zawsze tak samo przekonująco, że solidarność to nigdy jeden przeciw drugiemu. Że solidarność to jest, jak jeden drugiemu brzemiona niesie - powiedział Tusk.

Jak dodał - "tacy zapaleńcy wówczas, jak ja myśleli sobie - no nie, no jak to, przecież my jesteśmy w tej Solidarności, żeby walczyć z kimś". - I trochę lat minęło, zanim zrozumiałem, że ta prawdziwa "Solidarność" to była walka o coś, a niekoniecznie z kimś - zaznaczył szef PO.

- I tak sobie uświadomiłem, kiedy rozgorzała ta dyskusja o Janie Pawle II w ostatnim czasie, że przecież to wszystko, co myślę, że też dla państwa jest tak ważne w ostatnich latach, było, działo się, zdarzyło się w jakimś sensie pod patronatem, a często z nadzwyczajnie skuteczną pomocą Jana Pawła II - powiedział lider PO.

Tusk podkreślił też, iż nie ma żadnych wątpliwości, iż "gdyby nie jednoznaczne mocne, klarowne słowa Ojca Świętego, to być może nie weszlibyśmy do Unii Europejskiej". - Wtedy, kiedy mówił słowa o wolności, w tym o wolności słowa, kiedy uczył takiej fundamentalnej przyzwoitości, empatii człowieka do człowieka, to wszystko kształtowało Polskę, z której dzisiaj jesteśmy tak dumni, nawet jeśli każdy kolejny dzień przynosi różne przykre sytuacje, ale wszyscy nosimy tę dumę w sercu z Polski, także dzięki jego wielkiemu wysiłkowi - podkreślił Tusk.

