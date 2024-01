We wtorek premier Donald Tusk ogłosił zamknięcie kwestii Konwencji Stambulskiej, umowy międzynarodowej mającej chronić kobiety i dzieci przed przemocą. Ze względu na kwestie ideologiczne wniosek w jego sprawie został złożony przez Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego.

Donald Tusk: wycofujemy wniosek Mateusza Morawieckiego ws. Konwencji Stambulskiej

- Premier Morawiecki składał do TK wniosek z założeniem, że Konwencja Stambulska, antyprzemocowa była niezgodna z konstytucją. Ochrona kobiet przed przemocą, a także dzieci, to coś, co nigdy nie powinno być przedmiotem kłótni politycznej - przekazał Donald Tusk.

- Rzadko kiedy przyzwoici ludzie mają jednoznaczne przekonanie, że konwencja, dokument prawny, ustawa jest tak potrzebna, tak jednoznaczna - mówił szef rządu o konwencji antyprzemocowej.

Premier odniósł się też do wagi wyborów samorządowych, które odbędą się wiosną. - Z całą pewnością kwietniowe wybory będą pierwszą bardzo poważną oceną zmiany, jaka zaszła jesienią w Polsce. Będziemy je traktowali bardzo poważnie. To będzie oczywisty test, czy Polki i Polacy są wstępnie zadowoleni z tej zmiany, czy nie - stwierdził Tusk.

Źródło: Radio ZET