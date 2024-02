"50 tysięcy złotych od każdej polskiej rodziny". Tusk zabiera głos ws. CPK

Donald Tusk przyjechał w niedzielę do Morąga (woj. warmińsko-mazurskie) na spotkanie z wyborcami, inaugurując realnie kampanię swojej partii przed wyborami samorządowymi. Zabierał głos w sprawach bieżących – dotyczących protestów rolników, debaty wokół CPK i inwestycji w Polsce, czy zaognionego sporu politycznego z PiS.

- My mówimy o kupowaniu broni, produkowaniu amunicji. Mamy ważne potrzeby społeczne, ambitny plan inwestycyjny. CPK musi być przemyślany. Ja nie mam kompleksów wobec Niemca, czy Francuza, nie muszę udowadniać, że mamy większe lotnisko. Wiem też, ile nadziei budzi taka ambitna inwestycja, która podniesie poziom cywilizacyjny. Jedyną decyzję, jaką podjąłem, to taka, by szybko ocenić, co jest dla kraju najlepsze, gdzie mają iść tory pod szybką kolej – referował Tusk.

Tusk zabiera głos ws. CPK. "50 tys. zł od każdej polskiej rodziny"

Podkreślał, że w odróżnieniu od rządu PiS, jego gabinet będzie opracowywał ten projekt w inny sposób. - To my się zrzucamy na CPK. To oznacza, że każda polska rodzina ma wypłacić, liczę ostrożnie, 50 tys. zł. Ta decyzja nie może mieć kontekstu politycznego lub ambicyjnego. Deklaruję w Morągu, że przeprowadzimy projekt CPK bez koszenia łąki w Baranowie. Będziemy to stawiać z głowy na nogi – mówił Tusk.

Nawiązał też do inwestycji rządu PiS w przekop Mierzei Wiślanej, która realnie nie została dokończona. Przypomniał, że sam osobiście krytykował ten wydatek. - Ja nie zasypię przekopu, tylko dlatego, że na początku byłem sceptyczny. Wydawało mi się, że to jest za drogie. Pewnie statki nie będą pchały się hurtem do Elbląga – oceniał Tusk.

- Jeśli chodzi o przekop, to trzeba go dokończyć, czy się to Tuskowi podoba, czy nie. Te 9 kilometrów (brakujący odcinek do pogłębienia – red.) zostanie w tym roku zaczęte, a 900 metrów do portu w Elblągu – tutaj rozpoczniemy przygotowania za rok – zadeklarował Tusk. - Nie pozwolę zmarnować (pieniędzy – red.) skoro tyle ich wpakowano w inwestycję. Chcę, by działała z sensem – dodał Tusk.

Źródło: Radio ZET