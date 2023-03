Tusk zapowiada liberalizację procedur ws. aborcji. Chce uniknąć weta Dudy

Donald Tusk spotkał się z kobietami w Pszczynie (woj. śląskie). Przedstawił tam propozycje autorstwa Koalicji Obywatelskiej, która przygotowała pakiet rozwiązań prawnych, które - po wygranych przez tę formację wyborach - pozwoliłyby na liberalizację procedur dot. aborcji decyzjami o charakterze wykonawczym, bez zmiany ustawy.

Jak mówił, podjęcie takich działań to minimum, gdyby zmiana ustawy aborcyjnej napotkała na weto prezydenta Andrzeja Dudy lub gdyby po „stronie demokratycznej” nie było odpowiedniej większości do liberalizacji ustawy. - Przygotowaliśmy - na wszelki wypadek - taki zestaw działań o charakterze prawnym, przez które [...] poprzez decyzje o charakterze wykonawczym (…) będzie można praktycznie bardzo zliberalizować te procedury, nie czekając na zmianę ustawy - powiedział Tusk.

- Mówię o decyzjach, które nie wymagają ustawy, a więc nie będą narażone na weto prezydenta Dudy - wyjaśnił lider PO, zastrzegając, że nie jest to jego „oferta” w sprawach aborcji, ale minimum, do którego realizacji zobowiązuje się, nie czekając na ewentualne zmiany w prawie.

Nawet, jeśliby się okazało, że ze względu na weto czy brak porozumienia z innymi partiami trudno będzie o ustawę, przynajmniej na początku, to i tak znajdziemy prawne sposoby żeby unieważnić konsekwencje werdyktu prezes Przyłębskiej i żeby praktyka wyglądała w przybliżeniu mniej więcej tak, jak sobie to wyobrażamy. Żeby decyzja o aborcji zależała od kobiety i od lekarza. I to jest możliwe

Donald Tusk