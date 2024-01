Tusk zapowiedział "bombę"? "Nie wyobrażacie sobie, co zobaczy Polska"

W środę o godzinie 20:00 rozpoczął się pierwszy telewizyjny wywiad Donalda Tuska w roli premiera po wyborach parlamentarnych 2023. Lider Koalicji Obywatelskiej zapowiedział prawdziwą "bombę". Szef rządu pytany o relacje w parlamencie odpowiedział, że "w interesie Polski, ale też w interesie mojego rządu jest, żeby ludzie na szczytach władzy chcieli współpracować. Ja jednak muszę zaprotestować przeciwko budowaniu tej symetrii, że jest jakiś dualizm prawny".

- To nie jest spór PiS-Platforma czy Kaczyński-Tusk o model prawny. My dzisiaj chcemy przywrócić elementarne, zupełnie fundamentalne zasady, jakie powinny w każdym demokratycznym państwie obowiązywać i pierwszą zasadą jest respektowanie wyroków sądów. Czy te wyroki nam się podobają, czy nie - powiedział Tusk.

Pierwszy wywiad Tuska. "Nie ma miejsca na negocjacje"

Premier powiedział, że jego celem "nie jest ustanowienie fajnego kompromisu". - Przecież to jest absurd. Mnie nie chodzi o negocjacje ile ma być prawa, a ile bezprawia. Kiedy podejmowaliśmy decyzje ws. mediów publicznych, prokuratury, w sprawie panów Wąsika i Kamińskiego, to nie jest po to, żeby coś wziąć dla siebie, tylko żeby przywrócić państwo prawa. To jest bolesne, ja też ten ból odczuwam, ale nie możemy tego procesu zatrzymać i tu nie ma miejsca na negocjacje, że zrobimy to trochę. Albo jest praworządność, albo rządzą kliki i koterie - mówił Tusk.

- Ktoś mówi brutalnie, że to jest program "cela plus". Ja tego ostrego skrótu użyłem w kampanii. W jakimś sensie mamy realizację programu "koryto minus". Tzn. odcinanie od nieuzasadnionych przywilejów ludzi władzy - powiedział Donald Tusk.

Tusk zapowiada bombę? "Nie wyobrażacie sobie"

Następnie premier zapowiedział, że przed nami prawdziwa bomba. - Państwo nawet sobie nie wyobrażacie, co Polska zobaczy w najbliższych tygodniach. Tzn. skalę nadużyć finansowych wyższych funkcjonariuszy pisowskich, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa. Włos na głowie się jeży. Ja jestem doświadczonym człowiekiem, myślałem, że już wszystko widziałem - mówił.

Pytany o szczegóły Donald Tusk powiedział: - Dzisiaj nic nie zdradzę. Chcę być wierny procedurom. Te prace trwają nie po to, żebym mógł się popisywać w mediach, ale żeby wyciągnąć konsekwencje prawne. To jest kwestia tygodni. Nie będziemy przecież z tym zwlekać - mówił.

Źródło: Radio ZET