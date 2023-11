Opozycja zapowiada trzy komisje śledcze. Nieoficjalnie: powstanie też czwarta

Umowa koalicyjna KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, oprócz ustaleń programowych, zawiera rozdział dotyczący rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy. Czytamy w nim, że "bezprawie, którego wszyscy byliśmy świadkami w trakcie rządów naszych poprzedników, musi zostać nazwane i rozliczone".

Umowa przewiduje m.in. powołanie sejmowych komisji śledczych w "obszarach wymagających szczegółowego i transparentnego zbadania". Wiadomo, że nowa większość sejmowa będzie chciała zrealizować ten postulat. Politycy opozycji zapowiedzieli, że powstaną co najmniej 2-3 komisje.

Komisje śledcze w Sejmie. Wybory kopertowe, afera wizowa i Pegasus

Czym będą się zajmować? Jak ustalił Onet, najważniejsze zagadnienia to: tzw. wybory kopertowe, inwigilacja opozycji Pegasusem oraz afery wizowej. Pierwszą z afer ma się zająć komisji powołana jak najszybciej. Chodzi o sytuację z wiosny 2020 roku, gdy w szczycie I fali pandemii koronawirusa PiS (a zwłaszcza Jarosław Kaczyński) chciało przeforsować organizacje wyborów prezydenckich w sposób całkowicie korespondencyjny.

Kontrola NIK wykazała, że premier Mateusz Morawiecki podpisał ustawę obowiązująca Pocztę Polską do organizacji głosowania powszechnego, mimo iż regulacje prawne, które pozwalałyby na ten ruch nie zdążyły wejść w życie. Przypomnijmy, że wedle polskiego prawa organem uprawnionym do organizacji oraz kontroli przebiegu wyborów jest Państwowa Komisja Wyborcza.

NIK orzekł, że instytucje, które zajmowały się organizacją tego wydarzenia, "wielokrotnie złamały prawo". Choć do wyborów kopertowych nie doszło (Polacy poszli do urn w tradycyjnej formie, choć w reżimie sanitarnym, w czerwcu i lipcu 2020 roku), całe przedsięwzięcie kosztowało podatników ok. 70 mln złotych.

Onet: powstanie czwarta komisja śledcza

Co ciekawe, jak pisał Onet, politycy KO są zaskoczeni, że właśnie ten temat pójdzie na pierwszy ogień. - W sprawie wyborów kopertowych już prawie wszystko zostało powiedziane. To dość krótki okres do zbadania, zaledwie kilka tygodni. Tutaj paliwa nie starczy na długo – słyszymy od jednego z posłów KO.

Z drugiej strony pojawiają się pogłoski, że właśnie z uwagi na relatywnie krótki okres pacy takiej komisji i błyskawiczny raport, lider PO chce się tym tematem zająć w pierwszej kolejności. "Opinia publiczna jeszcze w tym roku mogłaby zapoznać się z efektami prac", a "jednym z głównych świadków komisji z pewnością byłby Mateusz Morawiecki" - czytamy w artykule.

Widać, że Donalda zaczyna mierzić sytuacja, w której PiS się rozbestwia na Sali Plenarnej Sejmu, a Morawiecki występuje na konferencjach prasowych, udając, że tworzy jakiś rząd. Poza tym do powołania prawdziwego gabinetu pozostały prawie trzy tygodnie. To szmat czasu, którego Tusk nie chce tracić. Ewidentnie chce ten okres komunikacyjnie i politycznie wypełnić, sprawiając wrażenie, że to on narzuca agendę - polityk PO w rozmowie z Onetem

To jednak nie wszystko. Onet ustalił też, że opozycja szykuje czwartą komisję śledczą. Ma ona zostać powołana po Nowym Roku. - Ona prawdopodobnie zajmie się szeroko pojętą korupcją wokół PiS - przekazał informator portalu. Na razie nie wiadomo jednak, jakimi dokładnie sprawami miałaby się zająć. Podobną niewiadomą pozostają składy personalne tych organów.

Źródło: Radio ZET/Onet