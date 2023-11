Tusk zatwierdził plan rozliczenia PiS. "Obrady non stop w telewizji publicznej"

Sejm będzie miał okazję powołać swojego kandydata na premiera w grudniu, podążając za konstytucyjnymi terminami i wypełnieniu tzw. pierwszego kroku. Misję sformowania nowego rządu od prezydenta otrzymał Mateusz Morawiecki z PiS, które nie ma większości w niższej izbie parlamentu.

Koalicja KO-Lewica-Trzecia Droga już przygotowuje pierwsze kroki po uchwaleniu własnego rządu na czele z Donaldem Tuskiem. - Zamówiliśmy badania, z których wynika, że aż 80 proc. naszego elektoratu popiera rozliczenie Kaczyńskiego i jego współpracowników. Oczekiwania są więc potężne. Ludzie podchodzą do nas na ulicy i pytają, kiedy wsadzimy do więzienia polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy im jedno: na pewno was nie zawiedziemy - mówi "Gazecie Wyborczej" jeden z polityków KO.

Sejm i rząd Tuska rozliczy PiS. Kluczową rolę ma odegrać TVP

Według dziennika Donald Tusk zgodził się na wariant trzech komisji śledczych, które mają rozliczyć rządy PiS. "GW" powołała się na dwa niezależne źródła. - Zakres ich działań nie jest jeszcze znany, ale na pewno zajmiemy się sprawami podsłuchiwania polityków za pomocą Pegasusa, wyborami kopertowymi i być może respiratorami kupionymi od handlarza bronią. Ale proszę pamiętać, że mamy jeszcze na tapecie budowę elektrowni w Ostrołęce czy przyznawanie wielomilionowych dotacji przez ministerstwa, instytuty czy spółki skarbu państwa - dodaje rozmówca w KO.

Najpierw powołujemy rząd, uzyskujemy wotum zaufania w parlamencie, przejmujemy TVP, a dopiero potem powołujemy komisje śledcze. Tak, żeby obrady były non strop transmitowane na antenie telewizji publicznej. Inaczej rozliczenie polityków PiS-u, wzywanie na świadków byłych ministrów będzie bez sensu - Poseł sejmowej większości

Z kolei polityk z Lewicy doprecyzował: - Być może nasi koledzy w KO mają jakiś plan działania, ale nie był on do tej pory omówiony z innymi liderami. Na giełdzie nazwisk potencjalnych szefów komisji śledczych wymienia się Romana Giertycha, Dariusza Jońskiego czy Michała Szczerbę.

"Może się wydawać, że pracami jednej z komisji śledczych pokieruje poseł z Trzeciej Drogi lub Lewicy. Z PSL-u kandydatami są posłowie Krzysztof Hetman i Stefan Krajewski" - informuje "GW". W umowie koalicyjnej KO-Lewica-Trzecia Droga zapisano obietnicę rozliczenia rządów PiS. Według "Wyborczej" Sejm ma się skupić na odpowiedzialności politycznej polityków odchodzącego obozu rządzącego, a "prokuratura ma zająć się na poważnie politykami, którzy w latach 2015-22 złamali prawo".

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Wyborcza"